Seijas dice que Calvo no debería demandar lealtad institucional

La portavoz del PP de Agolada, Carmen Seijas, valora la declaraciones del alcalde, Luis Calvo, por haberse quejado de la asistencia del diputado provincial Javier Touris a la piscina sin invitar al gobierno local. Seijas no entiende por qué se molesta cuando en su vídeo colgado redes «la mas puro estilo Nicolás Maduro, él indica que no acudirá la ningún acto donde vayan políticos de la diputación». «Luis Calvo es la representación máxima de la deslealtad; no informa de nada la corporación, no invita la ningún acto del yuntamiento, e incluso llegó a ocultar una invitación de la Guardia Civil para celebrar el día de su patrona», dice.

Para el PP esta «pataleta» responde a una cortina de humo para no hablar de lo que les preocupa a los vecinos o tapar cuestiones como la falta de recogida de la basura.