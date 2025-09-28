El rodaje de «O pesadelo das vacas» se reparte por varios lugares de Silleda

El municipio de Silleda se convierte estos días en escenario de la película O pesadelo das vacas, cuyo rodaje continúa en diferentes localizaciones de la zona. Tras grabar varias escenas en las instalaciones de Frigoríficos de Bandeira, el equipo de Matriuska Produccións planea comenzar mañana un nuevo rodaje en exteriores.

El primer día se desarrollará en la carretera que conecta la N-525, a la altura de A Calzada (en la localidad de A Bandeira), con Medelo. Desde primera hora de la mañana, se restringirá el tráfico en esta carretera, de lo que ya se ha informado a los vecinos. La Policía Local de Silleda colaborará en las labores de control y seguridad vial para facilitar el rodaje. Además, el programa de grabación incluye diferentes fechas en la parroquia de Negreiros, concretamente en O Campo y Riocalvo, en el entorno de Desgüaces Rolan, así como en el Auditorio Municipal Manuel Dopazo de A Bandeira. El Concello de Silleda colabora en el rodaje de esta película, que también se realizará en otros espacios municipales, como el centro social de Negreiros. El Concello de Silleda y el equipo de rodaje agradecen la colaboración del vecindario y de los usuarios de los espacios municipales, así como su comprensión ante las posibles molestias que puedan derivar de las restricciones de tráfico o del uso de las instalaciones durante las fechas indicadas.

Ordenanza

Desde 2022, Silleda cuenta con una ordenanza municipal de rodajes, una herramienta pionera que regula y facilita la actividad audiovisual en el municipio. Esta normativa se promovió en el marco de una jornada sobre la reactivación del sector audiovisual en la que participó la Spain Film Commission, entidad que lidera el posicionamiento de España como destino de rodajes, y que fue organizada por la Diputación de Pontevedra.

La ordenanza, adaptada a las características de Silleda, establece un procedimiento para la concesión de permisos de rodaje, regula la ocupación de espacios públicos y garantiza medidas de seguridad, seguros contra posibles daños, aparcamiento y protección del mobiliario urbano. Además, unifica las solicitudes mediante un modelo único en el que las productoras deben especificar todas sus necesidades, facilitando así la colaboración con el Concello. «Esta iniciativa responde al creciente interés del sector audiovisual en el municipio, donde es habitual recibir solicitudes de grabación de anuncios, videoclips, documentales o series, especialmente en espacios singulares como el monasterio de Carboeiro o A Fervenza do Toxa», señalan en el Concello.

O Pesadelo das vacas, dirigida por Rafa de Los Arcos, narra la historia de Celia (María Vázquez), una mujer que regresa a su pueblo natal para enfrentarse a la sombra de su padre, un hombre amado y rechazado a partes iguales, autor de un crimen que marcó a la familia y a la comunidad. La película explora temas como la masculinidad tóxica, la violencia de género, las heridas familiares y la identidad gallega, con una puesta en escena que busca capturar la intensidad emocional de la protagonista a través de planos cortos, interiores opresivos y la fuerza del paisaje del interior de Pontevedra. Lalín y Rodeiro también acogerán el rodaje.