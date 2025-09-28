El PP cruceño acusa al gobierno local de prácticas «para generar miedo»

El PP de Vila de Cruces acusa al gobierno municipal de actuar en cierta medida con abuso de poder y lamenta que el municipio permanezca «atrapado en el caciquismo de un alcalde que utiliza la autoridad para generar miedo y dependencia en lugar de trabajar por el futuro del concello».

Los populares van a un caso concreto y aseguran que recientemente un establecimiento de la localidad recibió la visita de la Policía Local, que amenazó a sus propietarios con el precintado del negocio por una supuesta falta de licencia. Explica que una ausencia de verificación de este hecho, responsabilidad del edil de Urbanismo, Juan Carlos Martínez Rodríguez, derivó una cuestión administrativa «en una situación esperpéntica, generando angustia e indefensión innecesaria para el propietario». Según el grupo municipal popular, al día siguiente el concejal llamó al dueño del negocio «ofreciéndose a arreglar la situación como si se tratase de un favor personal» y asegura que este tipo de procederes son «una práctica deliberada ya utilizada otras veces y que es alentada desde la propia Alcaldía, que usa tanto a la Policía Local como a determinados miembros del gobierno como instrumentos de presión política».

Posibles delitos

Para el PP esta forma de actuar no solo resulta reprobable, sino que podría dar lugar a serias consecuencias jurídicas». A su juicio, la actuación descrita podría encajar en el delito de coacciones, al amenazar con un precintado arbitrario sin base legal; en el delito de prevaricación administrativa, al dar una orden verbal contraria a la legalidad y sin respaldo normativo; y en el delito de tráfico de influencias, cuando el concejal ofreció su mediación para solucionar un problema que él mismo había contribuido a crear. También pone en el foco al agente municipal por «la ejecución de una orden manifiestamente ilegal».

Consideran los populares «gravísimo» que la Alcaldía de Vila de Cruces que ostenta Luis Taboada, actúe «utilizando la autoridad municipal para generar miedo y dependencia en lugar de garantizar igualdad, transparencia y respeto a la legalidad. No es la primera vez que suceden hechos semejantes en este ayuntamiento, y por eso resulta evidente que no estamos delante de un episodio aislado, sino de una forma de gobernar basada en la arbitrariedad y en el caciquismo de manual». Pide al regidor que abandone estas «maniobras vergonzosas» y busque soluciones para los vecinos, entre ellos proyectos de desarrollo u oportunidades para la ciudadanía, algo que entiende no está haciendo.