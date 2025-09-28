El multiusos acoge la primera Copa Atlántica de gimnasia rítmica

El multiusos Lalín Arena será la sede el próximo domingo 5 de octubre de la primera edición de la Copa Atlántica de gimnasia rítmica. El evento fue presentado ayer en el Concello de Lalín por la concejala de Deportes, Noelia Seijas, la directora técnica del Club Escola Rosalía, y su homóloga del Club Arnela, Minia Ferro. Seijas agradeció a las organizadoras el haber elegido a Lalín para la celebración del torneo «para que Lalín sea todo un referente en la gimnasia rítmica y, también, poniendo en valor la gran instalación que tenemos como es el Lalín Arena».

La Copa Atlántica de gimnasia rítmica es un torneo de ámbito nacional en las categorías Base y Absoluta «que nace con el objetivo de fijarse en el calendario anual», según indicó la concejal lalinense. En esta primera edición participarán cerca de una treintena de clubes de toda Galicia e incluso alguno de fuera de la comunidad autónoma, «alcanzando así la cifra de unos 200 participantes tanto en la categoría femenina como masculina. El objetivo primordial es fomentar la convivencia entre los deportistas, así como darles la oportunidad para competir antes de los clasificatorios de los campeonatos estatales», añadió Noelia Seijas. La responsable de Deportes de Lalín también hizo hincapié en el hecho de que «los jóvenes que vengan a Lalín a competir lo harán con sus respectivas familias, pudiendo movilizar a unas 600 personas, lo que deja un importante retorno económico en nuestra villa». Seijas recordó para terminar que «Lalín es un pueblo donde siempre le vamos a fomentar la actividad deportiva y apoyar a otras pruebas que se propongan».

Por su parte, Minia Ferro también agradeció el trato recibido en Lalín. «Cuando estábamos buscando una instalación y encontramos el Lalín Arena nos pareció fenomenal tanto por la altura como por el aforo», comentó. La directora del Arnela también adelantó que «además de las actuaciones también van a participar dos escuelas de Lalín de baile de exhibición, una en la jornada y otra en el final de la competición, como son Escuela de Artes Flow y la otra Scene Ballet. Estamos muy contentas de que Lalín quiera participar con nosotras. Uno de los motivos por los que escogimos la localidad fue por encontrarse en el centro de Galicia y todos los clubes tendrán el mismo desplazamiento, pero también pensamos que a largo plaza vendrán clubes de otros puntos de España, con el aeropuerto de Santiago cerca».

Horarios

En cuanto a los horarios de la Copa Atlántica lalinense, las puertas para los gimnastas se abrirán sobre las 8.30 horas. La competición dará comienzo a las 10.00 horas y está previsto que concluya sobre las 14.30 horas. Ferro también adelantó que habrá retransmisión online a través del canal de YouTube de Galician Sport «por lo que si alguien no puede desplazarse para presenciarlo en el Lalín Arena, también lo podrá ver en la red», explicó la directora del Arnela. La cita incluye competición individual y también en conjuntos.

La presentación de la Copa Atlántica también sirvió para que la concejala Noelia Seijas señalara que «probablemente para la semana se publique el extracto de las subvenciones deportivas del Concello de Lalín». Seijas recordó que serán 60.000 euros para el deporte base del municipio y 10.000 para el resto. «Una vez que se publique en el boletín, a partir del día siguiente, habrá 15 días de plazo para poder solicitarlas», manifestó. La concejala también quiso invitar «a todo el mundo a que se acerque al Arena para presenciar la Copa Atlántica». Está prevista la presencia de numeroso público en las gradas del multiusos procedente de las cuatro provincias gallegas para poder asistir a la primera edición del campeonato.