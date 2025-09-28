López destaca la fuerza del movimiento vecinal
El presidente de la Diputación asiste en Rodeiro a una nueva jornada del programa +Convivir 2025
REDACCIÓN
Rodeiro
El presidente de la Diputación, Luis López, participa ayer en su ciudad natal y acompañado por cientos de vecinos, en la sexta jornada de la segunda edición del programa +Convivir, con sesiones de risoterapia, nutrición y actividades de baile y danza.
La Diputación Provincial de Pontevedra tiene en el área de Acción Comunitaria uno de los pilares de su acción de gobierno, con más de 8 millones de euros de inversión en dos años en iniciativas como el Plan Provincial Comunitario y otras medidas para mejorar los servicios e infraestructuras comunitarias. López destacó el dinamismo y la diversidad del movimiento vecinal como la «verdadera fuerza de esta provincia».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche