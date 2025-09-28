López destaca la fuerza del movimiento vecinal

El presidente de la Diputación, Luis López, participa ayer en su ciudad natal y acompañado por cientos de vecinos, en la sexta jornada de la segunda edición del programa +Convivir, con sesiones de risoterapia, nutrición y actividades de baile y danza.

La Diputación Provincial de Pontevedra tiene en el área de Acción Comunitaria uno de los pilares de su acción de gobierno, con más de 8 millones de euros de inversión en dos años en iniciativas como el Plan Provincial Comunitario y otras medidas para mejorar los servicios e infraestructuras comunitarias. López destacó el dinamismo y la diversidad del movimiento vecinal como la «verdadera fuerza de esta provincia».