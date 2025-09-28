Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido muy grave un motorista en Lalín

Colisionó contra un coche a la altura de la gasolinera de la parroquia lalinense de Vilatuxe

La Guardia Civil, desplegada anoche en el lugar del accidente.

La Guardia Civil, desplegada anoche en el lugar del accidente. / FDV

R. D.

R. D.

El joven piloto de una moto ha resultado herido grave en un accidente ocurrido en la noche de ayer en Lalín.

El accidente tuvo lugar sobre las 22.30 horas de este sábado en la PO-534, en la parroquia lalinense de Vilatuxe. El conductor de una moto de "enduro" chocó contra un todoterreno a la altura de la gasolinera.

El joven motorista fue trasladado en ambulancia en estado muy grave.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents