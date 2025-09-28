Herido muy grave un motorista en Lalín
Colisionó contra un coche a la altura de la gasolinera de la parroquia lalinense de Vilatuxe
R. D.
El joven piloto de una moto ha resultado herido grave en un accidente ocurrido en la noche de ayer en Lalín.
El accidente tuvo lugar sobre las 22.30 horas de este sábado en la PO-534, en la parroquia lalinense de Vilatuxe. El conductor de una moto de "enduro" chocó contra un todoterreno a la altura de la gasolinera.
El joven motorista fue trasladado en ambulancia en estado muy grave.
