Que foi da Aldea de Riba e da Regueira?
Diego Frade Amil
Os nomenclátores de Galicia e do INE constitúen a referencia oficial dos topónimos recoñecidos a nivel galego e estatal. Porén, as súas versións actuais non reflicten con fidelidade a realidade histórica nin a memoria viva das parroquias. Así acontece en Ponte (Silleda), onde atopamos dous exemplos paradigmáticos: A Aldea de Riba e A Regueira. O primeiro está documentado dende o século XVI, mentres que o segundo o está desde o XVIII. En ambos casos, mantense unha presenza documental continuada ao longo dos séculos, mais desapareceron dos nomenclátores oficiais nos séculos XX e XIX, respectivamente. A súa exclusión revela como os cambios administrativos e a evolución da toponimia oficial non sempre coinciden coa memoria nin co uso popular, dando pé a numerosos problemas e prexuízos para a veciñanza.
As primeiras referencias sobre A Aldea de Riba (nomeada como lugar «da Riva», de «Rivas» ou «Darriva») atopámolas no século XVI. En 1530 temos noticia do outorgamento dun foro sobre a metade deste lugar por parte do mosteiro de San Martiño Pinario (do que dependía o de Carboeiro) a Rodrigo Fraíz, veciño de Silleda. En 1577 nomeouse como segunda voz (xeración) deste foro a Gregorio Conde, pero só dunha parte dos bens. O resto foi arrendado a Fernando de Seoane e á súa muller Ana Fernández. Nese mesmo ano, a abadesa de San Paio de Antealtares (do que dependía o mosteiro de Ansemil) aforou ao citado Gregorio Conde e á súa muller a outra metade de «el nuestro lugar y casal que se dice Darriba». Anteriormente, constaba o propio Fernando de Seoane como pagador deste foro.
No século XVII continúan as referencias aos foros da Aldea de Riba. En 1626, San Martiño Pinario admitiu como primeira voz do foro da súa metade do lugar a Alonso de Seoane, fillo de Fernando. En rexistros posteriores das rendas deste mosteiro figuran os fillos de Fernando como pagadores de sete ferrados de pan e dúas galiñas polo lugar de «Rivas». En 1634 iniciouse un proceso de demanda na Real Audiencia do Reino de Galicia por parte do mosteiro de San Paio contra os posuidores da súa correspondente parte, que eran Pedro Conde, Alonso de Seoane e outros.
Pola súa banda, A Regueira figura como microtopónimo a comezos do século XVIII. En 1701, no foro outorgado pola encomenda de Beade sobre os lugares de Casderrei e de Trasfontao, faise referencia ao «Rego de Lajas da Rigueira». A denominación correspóndese co regato que deu nome ás terras circundantes, pero non temos constancia de vivendas naquela altura. Esta situación cambia a mediados de século, coa elaboración do Catastro de Ensenada nas terras de Trasdeza entre 1752 e 1753. Nese momento rexistrouse no lugar de «Regueira» a vivenda e outras posesións de Domingo Fernández Palmou. Á súa vez, figuraban no «lugar de Arriba» ou «de Riba» as vivendas de Andrés Colmeiro, Felipe de Lázara, María Antonia da Torre, Miguel Fernández Palmou, Pascual Seoane e María Míguez. Vemos, así, a plena vixencia destes dous lugares como núcleos de poboación.
Xa no século XIX, temos que esperar ata a publicación da Reseña geográfica de Galicia en 1858 para atopar unha nova referencia destes lugares en rexistros e nomenclátores. Neste caso figuran «Aldea de arriba» e «Regueira» entre os lugares de Ponte. Nesta obra tamén se mencionan outros núcleos que xa non figuran na actualidade. Por un lado aparecen A Chamiceira («Chamuceira»), referida a unha soa vivenda que desapareceu na década de 1980; e A Fonte do Outeiro («Fonte de outeiro»), outra vivenda que máis tarde quedou integrada en Casderrei. Por outro lado, figuran As Casas do Monte («Monte»), que pasaron a pertencer a Silleda en 1891.
Nos nomenclátores de 1863-1871, 1879 e 1888, A Aldea de Riba figura como «lugar», mentres que A Regueira é descrita como «caserío», aínda que xa estaba conformada por tres vivendas a esas alturas. O nomenclátor de 1888 marca a última referencia da Regueira, pois os elaborados a partir de entón –e sobre todo durante a primeira metade do século XX– eliminaron os núcleos catalogados como «caseríos», englobándoos baixo o epígrafe «Grupos inferiores, inhabitables y edificios diseminados», en función da súa proximidade a outros núcleos maiores. É nese momento cando pode falarse da «absorción» da Regueira por parte de Trasfontao a efectos administrativos.
A última aparición da Aldea de Riba nun nomenclátor deuse en 1940. No seguinte, elaborado en 1950, aparece xa un novo lugar, non contemplado ata entón: O Sino. Todo parece indicar que este núcleo, xurdido na segunda metade do século XIX nos terreos homónimos ao norte da Aldea de Riba, acabou por substituíla nos documentos e organismos oficiais.
No Nomenclátor do INE, que recolle as poboacións españolas para a elaboración dos padróns municipais e dos censos electorais, tampouco figuran A Aldea de Riba nin A Regueira. Os habitantes destes lugares constamos, en realidade, como empadroados no Sino e en Trasfontao, respectivamente. Na mesma liña, o Nomenclátor de Galicia vixente dende 2003 tampouco contempla estes dous núcleos, ademais de conter certos erros noutras denominacións. Porén, e aínda que se espera a aprobación dun novo Nomenclátor de Galicia neste 2025, agárdase que nas futuras actualizacións se incorporen estes dous topónimos, xunto con outros moitos das provincias de Ourense e Pontevedra.
Problemática importante
Non considerar estes dous lugares leva aparellada unha problemática importante. No eido administrativo e notarial, a documentación tende a realizarse empregando só a toponimia oficial, onde, como vimos, non figuran estes núcleos. Deste xeito, co uso doutras denominacións, espállase un erro cuxa corrección se complica a medida que pasa o tempo. Pero, no día a día, a «inexistencia» destes lugares aféctanos directamente aos seus habitantes en trámites cotiáns como envíos por mensaxería, servizos telefónicos, emerxencias sanitarias, licenzas de obra... Resulta habitual que, tras indicar a localización, a resposta que se obteña sexa «Ese lugar non existe» ou «Non, aí é Sino/Trasfontao».
A exclusión da Aldea de Riba e da Regueira dos nomenclátores non supón a súa inexistencia nin a súa desaparición real, senón que evidencia as limitacións dun rexistro oficial que tende a simplificar en exceso a realidade territorial. Estes topónimos, presentes na documentación e na realidade, forman parte inseparable do patrimonio cultural e histórico da parroquia de Ponte. A substitución ou ocultación administrativa non borran a súa identidade nin o seu valor como testemuño da continuidade histórica dun territorio. Pola contra, deberían ser recoñecidos e preservados para comprender e respectar a memoria e a xeografía humana de Ponte.
