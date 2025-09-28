Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un faro pintado con lapis de cores

Ana Cela

Os dous precisamos un café. Non polo gusto de sostelo entre as mans mentres falamos, porque ao sol a temperatura é do máis agradable. Necesitamos un ‘café de palabras’, como lle demos en chamar, un no que flúan esas que os dous temos pendentes de deixar escapar. Logo dun pequeno paseo, Xosé prefire que sentemos nun banco da alameda. Non é porque non lle guste camiñar, senón porque o tempo libre animouno a entregarse con afouteza ao deporte e os 10 quilómetros que xa trae ás costas recomendan un chisco de acougo.

«Que é o que máis botas de menos?», pregúntolle. A resposta chega coa rapidez e a decisión dun lóstrego: «Os nenos». Non despexa incógnita porque non existía. Estaba cantado que isto ía pasar. Xosé Luna Sanmartín era un dos afortunados que tiña posta a vocación na súa profesión, que facía no día a día o que verdadeiramente quería facer. Que riqueza tan grande. Porén, os anos pasaron tan rápido que agora o corazón ten que asumir a inercia.

«Cando penso en pintar unha escola con lapis de cores sempre soño o colexio do Foxo», continúa Eu seino. Porque o vivín, porque o sentín e porque calquera podía velo. Xosé pasou 21 anos nun centro educativo da Estrada no que xamais se escoitaba a súa voz nos actos públicos. El sempre foi —porque quixo ser— personaxe secundario. Todos sabiamos que era cabeza pensante e corazón latente; que a súa sensibilidade estaba detrás de moitos xestos e de moreas de palabras que axudaban a que brillase con forza ese resplandor de escola ben chamado a iluminar o camiño para que os pobos non tropecen. O Foxo tiña faro, pero Luna foi un dos máis poderosos feixes de luz desta lanterna.

Chegou a este centro aloumiñado polo agarimo que lle dispensaron no CEIP Xesús Golmar de Lalín, no que deixou plantado un limoeiro para que algún día dea, ogallá, xeitosa sombra a un pereiriño lector. Máis foi no Foxo onde Luna sentou cátedra. Nel todo fluíu como só flúen as cousiñas: cunha concepción de equipo ben entendida. Atopou en Rosa Ferreira compañeira, aliada e amiga, para entre todos facer deste colexio rural da Estrada todo un referente no que a educación medrase sempre collida da man da cultura.

Marchou en silencio. Quixo facelo sen despedirse, aínda que ese nó lle estivo trincando o estómago boa parte dun curso que ninguén soubo que sería o último. Só el tiña a certeza de que non habería setembro con volta ao cole. Pero as palabras pesan, por moito que sempre digamos que as leva o ar. As palabras necesitan saír e atopar sempre alguén que queira escoitalas. Luna, ademais de mestre, é escritor. E alguén que escribe é porque precisa dicir.

Xosé non di, pero necesitaría facelo. Precisaría deixar escapar palabras de despedida. E, se para que exista comunicación sempre é necesario que o emisor atope receptor, o feedback debería latexar cun agradecemento. Por máis de 30 anos de profesión con corazón; por moitas leccións de vida. Grazas por esa luz poderosa que se mantén acendida dende un faro pintado con lapis de moitas cores brillantes.

