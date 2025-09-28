Cubela plantea un recorrido escolar y descubrir la riqueza arqueológica local

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentó el proyecto «O patrimonio tamén fala», una iniciativa impulsada por el Concello en colaboración con la Secretaría Xeral de Política Lingüística para poner en valor los recursos arqueológicos y culturales del municipio y acercar a la comunidad educativa la riqueza patrimonial e histórica de la zona a través de una serie de visitas guiadas.

La actividad, diseñada con rigor por profesionales especializados en didáctica y arqueología, «pretende ofrecer una experiencia educativa única, combinando conocimiento, pues en valor del patrimonio y sensibilización sobre la importancia de su conservación.

Las visitas se centran en enclaves de enorme relevancia cultural y patrimonial que, además, presentan condiciones adecuadas para recibir a grupos de escolares y ser empleados como recurso didáctico. Entre los lugares seleccionados se hallan: el petroglifo de Portela de Laxe; el de A Laxe das Rodas; Laxe das Ferraduras; Laxe dos Cebros; Eira dos Mouros y el Castro da Cividá.

Cada una de las paradas permitirá a los alumnos conocer de primera mano la historia grabada en la piedra y la forma de vida de las sociedades que habitaron estas tierras en épocas remotas.

El proyecto está dirigido a la comunidad escolar de los centros educativos de Cerdedo-Cotobade, incluyendo tanto al alumnado como el profesorado que participe en las salidas.

Objetivos

Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural y arqueológico local, promover el uso de gallego como lengua vehicular en la transmisión de estos conocimientos, reforzando la identidad cultural, potenciar la educación en valores, como el respeto, la preservación y la responsabilidad colctiva ante los bienes patrimoniales y general experiencias educativas que contribuyan a un aprendizaje motivador.

Según expuso el alcalde, este proyeto «es una oportunidad para que los jóvenes de la localidad conozcan mejor su historia, se sientan parte de ella y contribuya en el futuro a su conservación, cultivando también la lengua, la historia y el patrimonio como herramientas complementaria y fundamentales para fortalecer la identidad cultural como pueblo».

«O patrimonio tamén fala» se suma a otras iniciativas municipales para integrar la educación patrimonial en el día a día de la comunidad escolar.