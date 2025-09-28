Cuatro casas de turismo rural de la zona se adhieren al Outono Gastronómico

El otoño gallego vuelve a llenar de aromas y experiencias los establecimientos de turismo rural con la 19ª edición del Outono Gastronómico, una iniciativa consolidada que cada año atrae a miles de visitantes. Entre el 19 de septiembre y el 21 de diciembre de 2025, vecinos y forasteros podrán disfrutar de menús de calidad, estancias en casas singulares y actividades complementarias en un formato que combina gastronomía, naturaleza y cultura.

En las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, cuatro casas rurales participan activamente en esta propuesta. En A Estrada, se suman Casa da Botica y Torres de Moreda; en Silleda, la histórica Casagrande de Fuentemayor; y en Vila de Cruces, Casa Ginés. Cada una de ellas, además de ofrecer los menús gastronómicos, incorpora actividades singulares para completar la experiencia.

Casa da Botica propone por 25 euros una visita guiada a la Destilería Pepe Albelas, donde los visitantes podrán conocer los secretos de la elaboración artesanal de licores. Torres de Moreda apuesta por la tradición sidrera: por 15 euros, invita a recorrer sus manzanos y disfrutar de una degustación de sidra casera. En el corazón de Silleda, Casagrande de Fuentemayor abre gratuitamente las puertas de la huerta ecológica Trasdeza Natur, mientras que Casa Ginés, en Vila de Cruces, ofrece una cata de vinos por 18 euros, una oportunidad para descubrir nuevas referencias enológicas.

Desde que la convocatoria de esta décimo novena edición arrancó el pasado día 19 de septiembre, los negocios comenzaron a recibir sus primeras reservas, tanto inmediatas como para los próximos meses. En Torres de Moreda, por ejemplo, Ana Villamayor comparte: «Ya atendimos este fin de semana la primera reserva, y tenemos cerradas para los meses de octubre y noviembre». La propuesta funciona, pero se vuelve todavía más seductora si se combina con el bono turístico, que ofrece 150 euros para canjear en estancias o cualquier otro tipo de paquete turístico de los establecimientos gallegos, con un copago en el que el 40% lo aporta la Xunta de Galicia y el 60% restante, el beneficiario del bono. Así lo explica la empresaria estradense: «La reserva de este fin de semana aprovechó para pagar con el bono turístico, que es un plus». Aunque, cabe destacar que los fondos destinados a esta iniciativa ya han sido agotados, por lo que ya no se dispensan más.

Finalmente, este año la Xunta ha decidido recurrir a influencers para dar visbilidad a la nueva campaña del Outono Gastronómico y la enorme oferta turística de los establecimientos participantes. Este mismo fin de semana, Torres de Moreda acoge la visita de una de estas celebrities de Instagram, con el pack que incluye pernocta.

Estancias con comida y almuerzo, por 105 euros

Los paquetes gastronómicos vuelven a ser el gran atractivo de la campaña. El Outono Gastronómico básico incluye un menú degustación, una noche de alojamiento y el almuerzo del día siguiente, con un precio de 165 euros para dos personas o 105 euros en modalidad individual. Para quienes prefieran alargar la escapada, el Fin de Semana Outono Gastronómico añade una noche extra y un segundo almuerzo, alcanzando los 260 euros para dos personas o 165 en individual.Pensando en las familias, la iniciativa contempla dos modalidades especiales: el Paquete Familiar, que incluye menús adaptados a adultos y niños. Su precio es de 310 euros si participa un solo hijo o 360 en el caso de dos menores, con dos habitaciones disponibles para mayor comodidad.Por otra parte, quienes deseen limitarse al aspecto culinario sin pernoctar podrán degustar los menús gastronómicos en cualquiera de los establecimientos adheridos por 37 euros. Estos constan de entrante, primero y segundo plato, postre y bebida, acompañados de vinos con denominación de origen Rías Baixas.Este año participan 78 casas rurales en toda Galicia: 21 en la provincia de A Coruña, 22 en Lugo, 16 en Ourense y 19 en Pontevedra. De ellas, 11 se encuentran en municipios afectados por los incendios del pasado verano, lo que supone el 14% del total, un gesto de apoyo para contribuir a la dinamización económica de estas zonas.