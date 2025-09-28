«Para crear, filtro las cosas a través del cuerpo, bailando»

Paloma Muñoz ya tiene nombre propio en el mundo de la danza, tanto a nivel nacional como internacional. A Estrada tendrá la suerte de contar con ella el próximo fin de semana dentro del programa «6Coreógrafas», en el que participará como ponente en una mesa redonda sobre procesos creativos. Aunque quienes todavía no la conozcan, pueden empezar a hacer en estas líneas.

Hábleme de usted. ¿Quién es Paloma Muñoz?

Pues soy una coreógrafa extremeña afincada en Cataluña, desde 2018 con mi compañía llamada Siberia. Trabajo en sala, en el sector audiovisual, dando clases…. Vaya, una artista que se busca la vida. Hace un año estrenamos la última producción, encargo del Mercat de las Flors dentro del proyecto Célula, que da apoyo a las piezas de gran formato. Se llama La Quijá, y nos está dando muchas alegrías. A mayores también trabajo como coreógrafa invitada en compañías europea.

¿Qué nos puede adelantar de su intervención el próximo sábado en A Estrada?

Como el enfoque es más sobre el proceso creativo, creo que hablaré principalmente de La Quijá, que es la última obra que he hecho. Cómo se pasan las ideas de la cabeza al cuerpo, pensar en el espacio… En mi caso, yo tiro mucho de intuición, de meterme en una sala y filtrar las cosas a través del cuerpo, bailando. A partir de ahí voy tirando de los hilos.

¿Qué es para usted la danza?

Es una pregunta difícil, pero diría que en este momento me aporta mucha libertad, me deja pensar el mundo desde otros lugares, más a través de los sentidos.

¿Y cómo es ganarse la vida en este sector?

Hay mucha precariedad. Actualmente estoy contenta, porque puedo vivir de esto. Pero si hablamos del sector, cuesta muchísimo poder llegar a fin de mes. Hay que depender de subvenciones, y no siempre puedes conseguirlas. Los bailarines tienen que hacer mil cosas para terminar el mes.

¿Qué le hizo escoger esta profesión de todos modos?

Esto es algo muy vocacional. Los que nos dedicamos a la danza sentimos pasión por lo que hacemos y lo disfrutamos mucho, cuando lo pruebas ya no quieres otra cosa. Aunque esto no puede ser excusa para que se nos pida o se espere que lo hagamos gratis.

¿Qué le diría a las personas jóvenes que están empezando en este mundillo?

Les diría que sean buenas compañeras, que intenten disfrutar, y que sean reivindicativas con sus derechos como trabajadoras.

¿Cree que iniciativas como ‘6Coreógrafas son positivas para el sector?

Por supuesto. Entrar en contacto con otras disciplinas y darles visibilidad es siempre positivo. Espero que a los que asistan les sirva para sensibilizarse con esta forma de arte, y le ayude a apreciarla.

¿Recuerda cómo fueron sus inicios?

Desde luego. Con 17 años dejé Badajoz para venir a Barcelona y poder dedicarme a esto. Fue en el 99. Estudiaba en el Conservatorio y la Universidad al mismo tiempo. Luego empecé trabajando para compañías, y así hasta hoy.