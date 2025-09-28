El BNG solicita adaptar el plan urbanístico a las necesidades de los vecinos del rural

El BNG de Lalín subraya que más de dos décadas de la aprobación del Plan Xeral y tras varias modificaciones puntuales, estudios de detalle y adaptaciones a las normativas de rango superior supramunicipal como la Lei do Solo, en las parroquias es necesaria una revisión en profundidad para acomodar esta importante herramienta legal del urbanismo a la realidad presente. Su portavoz municipal, Francisco Vilariño, valora necesario un trabajo de campo con la participación vecinal en las aldeas de las diferentes parroquias que recoja sus demandas y sugerencias para flexibilizar las dos posibilidades más realistas que puedan ser precisas.

Una ampliación del suelo de núcleo rural que posibilite la contrución de viviendas unifamiliares con cierta y prudente dispersión; y en otros casosuna reducción del perímetro inicialmente aprobado por carecer totalmente de interés para sus propietarios ya que solo les trae como consecuencia el gran perjuicio de tener que pagar un IBI de suelo urbano «por la valoración del Catastro lejos de toda realidad objetiva».

El objetivo del BNG es favorecer y propiciar las actividades agrarias y ganaderas, vitales para la salud económica de de los vecinos en el rural y también porque es donde se produce la materia prima. Mantiene que un rural vivo no se sostiene sin políticas activas que beneficien el asentamiento poblacional e indica que el desarrollo del municipio es consecuencia de la historia de sus aldeas.