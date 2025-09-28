Más de 600 comensales en la Festa do Porquiño
La cuarta edición de esta celebración organizada por los vecinos de la Fernando Conde arrasa con comida, juegos y mucha música
La Avenida Fernando Conde de A Estrada se convirtió ayer en el barrio más popular de la localidad, llegando a congregar a más de 600 personas para degustar su ya tradicional ‘porquiño’. La iniciativa suma este año su cuarta edición y demuestra, de nuevo, que la convocatoria ha venido para quedarse, creciendo cada vez más en asistencia y con un extenso programa festivo para complementar el lado gastronómico.
Así, la cita arranció a las 12.00 horas con un pasacalles a cargo de la Banda Municipal da Estrada. Continuó treinta minutos después con uno de los eventos más originales, y esperados: la carrera de carretillas. A las 13.30 la música volvió a sonar en esta calle del casco urbano estradense, como aperitivo a la comida popular a las 15.00. Para bajar los excesos del banquete, a las 16.30 se disputaron juegos populares, con hinchables para los más peques. Y ya a las 19.00 horas, arrancó la verbena, con Dúo Arco iris y Pirámide XL, despidiendo por lo más alto esta fiesta, que ya tiene a los asistentes esperando a la siguiente.
