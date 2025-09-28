Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 600 comensales en la Festa do Porquiño

La cuarta edición de esta celebración organizada por los vecinos de la Fernando Conde arrasa con comida, juegos y mucha música

Comensales en la comida popular.

Nerea Couceiro

A Estrada

La Avenida Fernando Conde de A Estrada se convirtió ayer en el barrio más popular de la localidad, llegando a congregar a más de 600 personas para degustar su ya tradicional ‘porquiño’. La iniciativa suma este año su cuarta edición y demuestra, de nuevo, que la convocatoria ha venido para quedarse, creciendo cada vez más en asistencia y con un extenso programa festivo para complementar el lado gastronómico.

Familiares y amigos animando. | Bernabé/ Javier Lalín

Así, la cita arranció a las 12.00 horas con un pasacalles a cargo de la Banda Municipal da Estrada. Continuó treinta minutos después con uno de los eventos más originales, y esperados: la carrera de carretillas. A las 13.30 la música volvió a sonar en esta calle del casco urbano estradense, como aperitivo a la comida popular a las 15.00. Para bajar los excesos del banquete, a las 16.30 se disputaron juegos populares, con hinchables para los más peques. Y ya a las 19.00 horas, arrancó la verbena, con Dúo Arco iris y Pirámide XL, despidiendo por lo más alto esta fiesta, que ya tiene a los asistentes esperando a la siguiente.

Participantes en la carrera de carretillas. | Bernabé/ Javier Lalín

