Las 16 escuelas deportivas de A Estrada alcanzan este curso los 516 inscritos
Modalidades nuevas como la de fútbol sala parte con 41 inscritos, con 22 en ciclismo y 32 en baloncesto
REDACCIÓN
El departamento municipoal de Deportes de A Estrada cerró el pasado 19 de septiembre el plazo de inscripción para el curso académico 2025-2026, en el que se ofertan un total de 16 disciplinas. Según los datos facilitados por el área que dirige el edil Ismael Pena, fueron un total de 516 las personas inscritas en esta convocatoria, si bien aún se esperan que la matrícula se estabilice a lo largo del próximo mes. La experiencia de estos años lleva a contemplar la posibilidad de que la cifra se acerque a los 550 usuarios.
Este curso fueron varias las novedades en esta oferta: la recuperación de la escuela de fútbol sala y los cambios en la escuela de ciclismo y baloncesto. En la primera de ellas, Bikestrada toma el relevo al Club Ciclista Estradense y, en la segunda, la gestión pasa ser asumida este año por el nuevo club A Estrada Basket. Los datos que baraja Deportes muestran la buena acogida en todas ellas. En la Escola Deportiva de Fútbol sala hay 41 inscritos ya, con 22 en la de ciclismo y 32 en la de baloncesto.
Con la llegada del mes de octubre, el próximo miércoles se da por inaugurado el curso en las diferentes escuelas deportivas, incorporándose paulatinamente cada una de las 16 programadas en función de las clases calendadas. Las clases se impartirán hasta el próximo mes de junio, con los descansos coincidentes con los períodos de vacaciones escolares. Partiendo de la previsión de que a lo largo de octubre varíen las cifras, si en ciclismo hay 22 alumnos, en la escuela de karate figuran 70. En la de taekwondo son 26, 75 en la de natación, 30 en la de ajedrez, 40 en la escuela municipal de patinaje y hockey; 20 en la de bádminton, 10 en esgrima, 60 en gimansia, 32 en baloncesto, 10 en hípica, 15 en la de pádel, 17 en tenis, 40 en judo, 8 en balonmano y 41 en fútbol sala.
En relación al publicado inicialmente, hay pequeñas variaciones. Finalmente en las escuelas municipales de pádel y judo las clases arrancan el miércoles 1 (no el día 2); la de tenis comenzará el 3 de octubre y las de balonmano el día 6. La cuota general de estas escuelas es de 36 euros por trimestre para alumnos de entre 4 y 14 años, siendo de 60 trimestrales para inscritos con más de 15. Hay bonificaciones no acumulables para familias numerosas, monoparentales o para asegunda actividad de un mismo alumno.
«Las Escuelas Deportivas Municipales evidencian la apuesta grande y decidida que el ayuntamiento hace por el deporte base. Salud, deporte y los valores que le son propios a la practica deportiva son pilares de una oferta que consideramos amplia, con la que los sectores más jóvenes de la ciudadanía estradense pueden encontrar un marco idóneo para la socialización y el fomento de los hábitos saludables», manifiesta el alcalde, Gonzalo Louzao. El regidor puso el acento en el reducido coste que estas escuelas tienen y también en el amplio abanico de alternativas que se ofrecen, «desde un deporte tan global como el fútbol hasta la esgrima, de más reciente incorporación entre las escuelas estradenses».
Louzao no olvidó referirse la práctica deportiva como un aliado, en el contexto del ayuntamiento, para la conciliación. Puso como ejemplo el buen funcionamiento del Campus Deportivo de Verán y añadió que durante el curso las escuelas deportivas son «un complemento educativo perfecto, con la perspectiva de la salud y el bienestar», además de un apoyo a los clubes.
