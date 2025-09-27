Vandalizan la bandera palestina que O Naranxo dibujó en Lalín en 2009

La bandera palestina que la Asociación Cultural O Naranxo dibujó el 17 de enero de 2009 en el callejón que comunica la calle Principal con la Praza da Torre de Lalín apareció el miércoles vandalizada. Celso Fernández Sanmartín, miembro de O Naranxo, fue el encargado, ayer, de dar la voz de alarma en sus redes sociales sobre lo sucedido. «Pasé por allí y me sorprendió verla repintada de negro, pensé que sería en señal de luto porque el lema que está escrito en la banda blanca lo dejaron sin tapar», explica.

Se refiere al verso del poeta palestino Mahmud Darwish que dice «Tamén nós amamos a vida cando podemos». Samartín continúa indicando que «pero después, en el pie de l a bandera, donde estaba escrito ‘O Naranxo con Palestina’, vi también borrado ‘Palestina’ de una manera más apurada, no así la bandera, que guarda los trazos rectos y parece repintada con tranquilidad. Y esa es la palabra: tranquilidad. Así es como día tras día un ejército superpoderoso juega al tiro al blanco con los palestinos».

El colectivo cultural lalinense tiene pensado cuanto antes restaurar el grafiti. Además, el concejal socialista Anxo Álvarez aprovechó el pleno de ayer para mostrar su total rechazo.