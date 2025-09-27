Silleda pedirá la recuperación de sus tres paradas de tren ahora en desuso

La corporación municipal de Silleda aprobó ayer por unanimidad la propuesta de la Alcaldía de solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la recuperación de las paradas de tren existentes en las localidades de Taboada, Abades y O Castro, actualmente en desuso. La iniciativa busca mejorar «la movilidad de la población local y, en particular, de los estudiantes que viajan diariamente a ciudades como Santiago, A Coruña u Ourense. Estas paradas, pertenecientes a la línea Zamora-A Coruña, contaban hasta 2013 con servicios de media distancia operados por Renfe, y su uso representaría una alternativa más sostenible y eficiente al transporte por carretera», según explicó la alcaldesa Paula Fernández Pena durante la celebración del pleno. La propuesta se enmarca dentro del proyecto educativo Red Compás, en el que participa el IES Pintor Colmeiro, que promueve la movilidad sostenible, el compromiso cívico y el conocimiento del territorio. Fue elogiada por todos los grupos políticos por su espíritu crítico y su contribución a la movilidad sostenible.

Por su parte, el BNG aprovechó la sesión para, además de felicitarse por la medida, solicitar medidas «para impulsar la movilidad local y sostenible» como mejoras en la parada del bus de A Bandeira, estudiar la recolocación de la parada de bus de Silleda al Barrio do Campo, establecer una línea de transporte público bajo el modelo de «a demanda» desde las parroquias a Silleda y A Bandeira, demandar a la Xunta la entrada del municipio en el Área de Transporte Metropolitano de Santiago y fomentar el uso de la bicicleta para los desplazamientos cortos.

En la sesión, en la que se aprobó la Conta Xeral para 2024, también se ratificó la petición a Medio Rural de la solicitud realizada por la Alcaldía a esa consellería para incluir los núcleos de la parroquia de Oleiros en el proceso de reestructuración territorial. Para el PP se trata de un «formalismo para evitar posibles problemas después de las últimas sentencias que determinan que era atribución del pleno municipal y no de la Alcaldía», tal y como indicó Ignacio Maril, portavoz de los populares silledenses durante la sesión.

Por otra parte, la moción del BNG sobre la señalización del territorio también fue aprobada por unanimidad, con una enmienda del grupo de gobierno. Así, además de la implementación de un plan de señalización, la propuesta del grupo socialista acordó reiterar la solicitud presentada en 2017 para incluir tanto la Monasterio de Carboeiro como la Fervenza do Toxa en el catálogo de destinos del Sistema Homologado de Señalización Turística de las Carreteras del Estado (Sistho) para posicionar el cenobio y la cascada en la AP-53, «dado que estos dos enclaves ya cuentan con la señalización pertinente en otras carreteras de los dos núcleos urbanos del municipio».