El Sergas realizará reformas de mejora en el centro de salud de Soutelo

El centro de salud de Soutelo de Montes, en Forcarei, será objeto de obras de reparación en las próximas semanas tras el compromiso adquirido por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) con el gobierno local. Los trabajos se centrarán en solventar filtraciones de agua y humedades, así como otros desperfectos, con el objetivo de mejorar las instalaciones antes de la llegada del invierno.

La medida fue anunciada tras una visita a las dependencias ayer. que contó con la presencia de la alcaldesa, Belén Cachafeiro, y del gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores. Durante el recorrido se evaluaron los principales problemas del edificio, entre los que destacan la entrada de agua por la parte trasera, la presencia de humedades en distintas zonas y la existencia de goteras. Para solucionarlos se prevé una intervención estructural que incluirá la instalación de un sistema de drenaje en el terreno posterior, por donde discurre el agua procedente del entorno del auditorio, y la reparación de la cubierta.

Los trabajos se desarrollarán sin interferir en la atención sanitaria diaria, gracias a un protocolo que permitirá compatibilizar las obras con la actividad asistencial.

Además de las reparaciones urgentes, se estudiará la posibilidad de reconfigurar la distribución del centro para ganar espacio hacia la zona contigua de la biblioteca, lo que permitiría ampliar consultas y salas de atención.

Desde el Sergas también se confirmó que el centro de Soutelo de Montes está incluido en los planes de futuro del servicio sanitario, lo que asegura su continuidad en la red pública y la dotación de personal médico y sanitario necesaria para atender a la población local., siendo esta otras de las grandes demandas de los vecinos.