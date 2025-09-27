Salimat acude a la feria Saborea La Palma canaria por vez primera

El Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca, continúa promocionando su próxima edición del 4 al 7 de junio. Así, si la semana pasada un equipo ferial visitó el certamen Auténtica Premium Food de Sevilla, estos días Salimat se está dando a conocer entre los participantes de la segunda edición de la Feria Insular de Gastronomía Saborea La Palma, que concluye hoy en Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma (Canarias). Salimat dispone de un stand en esta feria insular donde, además de productores y restaurantes de la isla, cuenta con la presencia de distintas entidades y destinos regionales y nacionales.