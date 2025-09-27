Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reivindican un grupo «armado» de Silleda con varias pintadas

Pintada en Santiago. | |

REDACCIÓN

Silleda

Algunas calles de A Estrada y Santiago de Compostela aparecieron estos días con pintadas alusivas al autodenominado Grupo Armado Independentista de Silleda (GAIS) en su mobiliario urbano. En todas ellas se puede leer el lema «Avante GAIS» en alusión a su condición «armada». Los grafitis están siendo muy comentados tanto dentro como fuera del concello.

