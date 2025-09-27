Reivindican un grupo «armado» de Silleda con varias pintadas
REDACCIÓN
Silleda
Algunas calles de A Estrada y Santiago de Compostela aparecieron estos días con pintadas alusivas al autodenominado Grupo Armado Independentista de Silleda (GAIS) en su mobiliario urbano. En todas ellas se puede leer el lema «Avante GAIS» en alusión a su condición «armada». Los grafitis están siendo muy comentados tanto dentro como fuera del concello.
