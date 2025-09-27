"Recorro España hablando de los skateparks que me encuentro y de la gente que conozco"

El malagueño David La Rotta empezó en el mundo del skate con diez años. Por delante le aguardaban 21 años dedicado al patín. En el año 2019 logró ganar el campeonato del mundo, algo que volvió a conseguir en el 2023 y de nuevo en 2025. Viendo este currículo a uno no puede más que sorprenderle el verlo practicar sus trucos en el casero skatepark creado en el andén de la estación de autobuses de A Estrada. El motivo de su visita es la vuelta a España que está realizando, un camino que lo va llevando de skatepark a skatepark y que le permite conocer a un gran número de personas. Todo este camino va quedando registrado en sus redes sociales y en el canal de Yotube del malagueño, donde pronto se podrán encontrar sus aventura en A Estrada.

«Llevo mes y medio de viaje. Salí desde Málaga con destino a Barcelona. Por el camino fui parando en todos los skateparks que me iba encontrando. Paré en Murcia, en Alicante y en Valencia, donde estuve en tres skateparks por la ciudad. Luego ya me fui a Barcelona, donde tenía una competición, el Urban World Series», recuerda el malagueño, quien sin embargo decidió que este no sería el punto final.

«En este camino me di cuenta que las cosas que iba compartiendo en mis redes sociales y en Youtube le iban gustando a la gente, así que decidí continuar. Así, me bajé a Zaragoza y luego fui a Logroño y a Burgos. Voy haciendo como un videoblog en el que voy hablando de los sitios y skateparks que me encuentro pero también de la gente que conozco. Tuve suerte porque me encontré a gente genial», admite.

Su camino con su skate a cuestas lo llevó después hasta Ourense, donde conoció a dos chicos que le dejaron su sofá para dormir, le ofrecieron su ayuda a partir de ahora para editar los vídeos que graba e incluso le gestionaron una entrevista en la radio. Su llegada a A Estrada sin embargo no tuvo nada que ver con el skate, sino que fue su madre quien eligió su destino. «Ella me envió. Yo muchas veces duermo en el coche y se enfada conmigo. Esta vez me consiguió un hotel aquí muy barato. Pasé la noche en él».

El skater malagueño / BernabÃ© / Javier LalÃ­n

Una vez en A Estrada, el skater decidió conocer el pueblo. «Por la tarde salí a dar una vuelta y siempre voy con un lote de pegatinas enorme. Las regalo a la gente para que me conozcan. Así es más fácil que me busquen en redes sociales y mi bola se haga más grande».

De esta manera conoció a Alonso de la Cantera, también skater, y a Annie Sanchez, responsables de la agrupación de asociaciones juveniles de La Estación. «Voy a conocer el skatepark que tienen. Yo, aunque sea profesional, tampoco voy buscando el mejor sitio. Muestro en mis vídeos lo que me voy encontrando en mi camino, siempre disfrutando del viaje. Eso es lo importante más allá de los trucos que pueda hacer en los sitios».

David La Rotta hace skateboard, que él mismo define como «una mezcla de skate, snowboard y surf. «Voy con los pies atados, como si fuese una tabla de snow. Creo un serpenteo para poder moverme y desplazarme como si fuese una tabla de skate o surf. Al ir con los pies atados es más complicado. Si te vas a caer, te caes. Cuando ves a un profesional, se nota que maneja. Cuando llevas años es algo muy armónico».

La buena acogida que está teniendo la aventura del malagueño en sus canales lo ha animado a buscar nuevos horizontes, por lo que ya tiene planificada una nueva expedición por Sudamérica.

El primer invitado del nuevo Podcast de La Estación

Alonso y Annie. | Bernabé/Javier Lalín

El paso de David La Rotta por A Estrada coincidió con el estreno del nuevo Podcast que pondrán en marcha desde La Estación. Alonso de la Cantera y Annie Sánchez aprovecharán la presencia del skater malagueño para que participe como primer invitado y entrevistado.