«A noite antes non era capaz de durmir, todo eran recordos»
Para formar parte da historia dun pobo non é preciso protagonizar grandes acontecementos. Nin sequera ter unha faceta mediática. Abonda con aportar, como aportou Rosa durante máis de 40 anos co seu traballo, ao Concello da Estrada.
Rosa Méndez é natural de Vilagarcía, aínda que dende hai máis de dúas décadas reside en A Estrada. Porén, este é menos da metade do tempo que lle dedicou ao departamento de Intervención do Concello, onde traballou diariamente dende o 2 de xaneiro de 1984. Este xoves 25 de setembro foi o seu último día laboral, posto que se xubila aos 64 anos. E tras uha vida dedicada aos engranaxes numéricos da contabilidade local, comparte con FARO como é enfrontarse a esta nova etapa.
Como evolucionou o seu traballo dende que comezou ata agora?
Moito. O cambio é abismal. Comecei co libro de petete, como eu lle chamaba. Diso pasei á máquina de escribrir. E o salto máis grande foi á informática. Este último foi o que máis se notou, e tamén ao que máis me costou adaptarme.
Viviu o mandato de 8 alcaldes. Algún favorito?
Non. Recordo con cariño a todos, e todos se portaron ben conmigo. Ao final, os funcionarios e traballadores municipais estamos no noso recuncho, atendendo ás nosas tarefas, e non interactuamos demasiado coa faceta política do Concello. Pero gardo un lémbroos a todos con moito agarimo. Para min quzais os cambios que si notei foron os dos interventores. Un total de trece pasaron polo departamento dende que eu entrei, e agora non quería vivir un cambio máis.
Xusto a súa despedida coincideu coa da interventora, Carmen Morillo. Tivo isto que ver na súa decisión?
Dende logo. De feito eu tiña pensado dedicarlle a isto un ano máis. Costoume convencer ao meu marido pero acordamos facer así (risas). En cambio cando me enterei de que ela marchaba, decidín que non pasaría por outra adaptación. Ademais de que ela foi unha persoa que me alegrou o traballo os tres últimos anos, que son os que compartimos. Unha gran compañeira e profesional á que botarei moito en falta.
Como foi ese último día?
Podo dicirche que non durmín nada a noite anterior. Todo eran recordos víndome á cabeza. Eran as tres da mañá e eu xa quería levantarme e ir traballar. Despois, lóxicamente, foi unha xornada moi emotiva, na que non puiden evitar que se me escapara algunha bágoa.
Sempre tivo claro que quería quedarse no Concello da Estrada, ou dubidou algunha vez?
Dubidei, non vou mentir. Hai anos ofrecéranme ir por servizos para a Xunta. Despois de falalo coa familia decidín quedarme, pero durante moito tempo tiven a mosca detrás da orella, do que puido ter sido.
Ten algún plan para esta nova etapa?
Sobre todo, pasar tempo coa familia, viaxar e facer esas cousas que antes non podía por falta de tempo. Eu son unha persoa moi inquieta, quero anotarme a actividades como clases de baile e demais. Pero con todo, estou convencida de que despois de tanto tempo, vaime costar desfacerme da rutina de traballo que xa tiña asimilada.
Estes son os primeiros días, como o está levand?
Parece que aínda me custa crelo. Aínda que teño que matizar que a agora estou de vacacións. A xubilación oficial non me chega ata xaneiro. Pero a verdade é que o primeiro día sen ir traballar tiven unha sensación estrana, supoño que todo se hai que afacer (risas).
