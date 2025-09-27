Más de un millar de personas, el 70% mujeres, es perceptor de una pensión no contributiva

Más de un millar de vecinos de las comarcas percibe una pensión no contributiva. Se trata de una prestación de la Seguridad Social para quienes carecen de recursos no han cotizado al sistema público o no lo han hecho el tiempo necesario para tener derecho a una pensión contributiva. Como norma general la cuantía para este año ronda los 7.900 euros anuales, que para las personas con un grado de discapacidad más importante se puede elevar hasta los 11.800 euros.

Según los registros de la Seguridad Social del año pasado en Deza y Tabeirós-Montes hay 1.102 beneficiarios, de los que 825 corresponden a casos de jubilación y los restantes 277 son por invalidez. por sexos, en total, los hombres representan 367 perceptores, mientras que las mujeres son claramente mayoría pues las 735 pensionistas son casi el 70% en las comarcas. La diferencia con respecto a cinco años atrás no varía demasiado pues entonces había 1.199 perceptores de pensiones no contributivas; es decir, algo menos de un centenar más de los que hay ahora. Por municipios, Lalín es el que más pensionistas de este tipo tiene, con 377 casos, de los que 300 son jubilados. En A Estrada figuran en los censos de la Seguridad Social 295 personas, 209 por jubilación. La cifra en Silleda se sitúa en 114 (87 jubilados), los mismos que en Vila de Cruces, donde los perceptores de estas rentas sociales por haber alcanzado la edad de jubilación son 84. En Rodeiro son 61 y 51, respectivamente, y 85 y 55 en Agolada, mientras que en Dozón constan 22 perceptores, con una quincena de jubilados. En Forcarei también los que cuentan con estos ingresos por invalidez son minoría y los jubilados representan diez de los 34 totales.

Por otro lado, la administración autonómica habilita rentas de emergencia social que se articulan en dos modalidades: la denominada Renda de Integración Social de Galicia (Risga) y las Axudas de Inclusión Social (AIS). Estas prestaciones, gestionadas por la Xunta, llegan a 225 personas en la zona, de las que 181 son lalinenses. Este censo se incrementó en una veintena de perceptores en un lustro. Hay 23 hombres que cobran la Risga y 53 mujeres, con 36 varones y 69 féminas que subsisten con las AIS. En A Estrada el total es de 31 (8 hombres y 10 mujeres con una Risga y cuatro varones y 9 mujeres con la AIS), mientras que en Silleda el total de beneficiarios es de 25. Este censo se desglosa en seis varones y 19 mujeres que cobran alguna de las dos prestaciones. En Vila de Cruces constan nueve, cuatro de la Risga y cinco de ayuda de integración, pero en Rodeiro según los registros oficiales no hay ningún vecino que goza de estas ayudas. En Agolada son cinco, todos de la Risga, y dos en Dozón, uno en cada caso. Por último, el Instituto Galego de Estadística (IGE) certifica en su informe difundido ayer pero referido, como inidicamos al pasado año, que existe un hombre perceptor de una renta de integración social y una mujer de tiene la de inclusión.

El BNG afirma que las solicitudes en Lalín se duplican

El BNG de Lalín demanda «medidas específicas para revertir la condiciones que llevan a los vecinos a haber duplicado las solicitudes de ayudas a la inclusión». Así resume la concejala Ariadna Fernández las conclusiones de un informe de la administración autonómica sobre el registro de peticiones que, a su juicio, sitúan al municipio a la cabeza de la comarca y como tercero de la provincia en solicitudes. «Es llamativo que seamos el concello de nuestra categoría que peores datos tiene, duplicando en los últimos años las solicitudes, sin que las medidas aplicadas palien los problemas que nos sitúan en estas circunstancias», subraya Fernández, que pide al gobierno local que sea proactivo y que refuerce medidas. Repara en los datos relativos a las mujeres y las personas de mayor edad, que son los principales beneficiarios, tanto en el caso de la Risga como en el de las ayudas de inclusión social. Indica que hay un 65% de mujeres mientras los hombres quedan en un 37% en las solicitudes de la AIS y que están destinadas fundamentalmente la necesidades primarias en un 56% de los casos, el mismo que ocurre con la Risga, donde hay 97 mujeres frente a 39 hombres. También incide en que las personas mayores 55 años, que suponen el 26% del total de las solicitudes para estas prestaciones.