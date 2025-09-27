Galicia Ilusiona: 27 funciones de algunos de los mejores magos del mundo

Patrocinado por la Xunta y dirigido por Pedro Bugarín y Dani Polo, el festival se ha consolida como una de las grandes citas culturales de la comunidad, con un despliegue sin precedentes de 27 funciones a lo largo del mes de octubre, en las que las principales ciudades gallegas se transformarán en auténticos templos de la ilusión.

Entre los protagoFnistas de este año estará, además, el reciente campeón mundial por la Mejor Actuación de Grandes Ilusiones del prestigioso Congreso Internacional de Magia (FISM): Mag Edgard. Su actuación fue elegida por más de 2.000 magos de todo el mundo por su «originalidad, espectacularidad y carisma en escena».

Vigo será protagonista de esta edición con cinco funciones que se celebrarán los días 11 y 12 de octubre en el emblemático Teatro Afundación (antiguo Teatro García Barbón). La ciudad olívica, que ya vivió una recepción apoteósica en años anteriores, volverá a vibrar con una puesta en escena renovada, dinámica y sorprendente La gran gala de magia en Pontevedra será el 10 de octubre (dos funciones) en el Auditorio sede Afundación, que también se prepara para acoger a cientos de asistentes atraídos por el prestigio creciente del festival. Por su parte, Cangas el festival Galicia Ilusiona será el 2 de octubre (dos funciones) en el Auditorio Municipal, acercando la magia del festival al corazón del Morrazo y extendiendo el alcance de Galicia Ilusiona a nuevos públicos

En A Coruña se celebrará el 16 y 17 de octubre (Teatro Colón, dos funciones); en Lugo, el 3 de octubre (Auditorio Gustavo Freire); en Ourense, el 9 de octubre (Auditorio Municipal); en Santiago, el 4 y 5 de octubre (Auditorio de Galicia) y en Ferrol, el 18 y 19 de octubre (Teatro Jofre). Este año el espectáculo contará con la participación de cinco artistas internacionales que garantizan un show de primer nivel:

Seimei: un mago manipulador coreano referente mundial de la magia elegante y depurada. Premiado con la varita de oro de Monte Carlo.

Compañía Mag Edgard: especialistas en grandes ilusiones visuales de alto impacto. Premiados con el premio FISM Turín 2025 a mejor espectáculo mundial.

Nacho Samena: talento gallego emergente con gran frescura y destreza técnica. Premio nacional de magia 2024. Representará a Galicia en el Festival.

David Burlet: artista carismático que combina humor y espectáculo a gran escala. Premio al mejor malabarista francés durante 3 años seguidos.

Mago Murphy: presentador y maestro de ceremonias encargado de guiar al público en todas las galas con su humor y elegancia. Numerosos premios nacionales al mejor presentador de galas internacionales.

Desde su nacimiento, Galicia Ilusiona ha ido creciendo edición tras edición, cosechando llenos en todas las ciudades por las que pasa. Nombres de referencia como Arnó –famoso por hacer aparecer enormes cacatúas y aves exóticas en escena—, Jerome Murat o Néstor Hato han formado parte del festival, que se ha consolidado como uno de los espectáculos más completos, visuales y familiares del calendario cultural gallego.