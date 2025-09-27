Festa do Porquiño y Subida de Carretillas
Los vecinos de la Avenida Fernando Conde de A Estrada celebran hoy la cuarta edición de su Festa do Porquiño. A las 12.30 horas será la tercera edición de la Subida de Carretillas, con premios para los más rápidos pero también para las mejor decoradas. Tras la carrera se celebrará la comida popular, contando con música para alargar la fiesta hasta la noche.
