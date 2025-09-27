A Estrada sufre un repunte de covid, coincidiendo con la entrada del otoño

A Estrada sufre estas semanas un repunte de covid, junto a otras afecciones respiratorias como Gripe A y B, o neumonía. Así lo confirman desde las farmacias locales, que desde hace unos días venden cada vez más test y tratamientos para combatir la sintomatología de este tipo de enfermedades infecciosas. No obstante, insisten en que este crecimiento en los casos no debe ser motivo de alarma, sino que se debe a una evolución normal y esperable debido a la época del año que atravesamos. Tanto el coronavirus como las gripes son infecciones estacionales, por lo que al llegar el otoño es inevitable que aumenten los casos. Casos que, si bien hay indicios de que han subido, son prácticamente imposibles de cifrar debido al autodiagnóstico.

«Sí se están vendiendo más tests y antigripales, pero no podemos saber exactamente que tipo de infección es la más abundante, ya que ahora la gente compra los test triples, que sirven tanto para covid como para Gripe A y B», explican desde la Farmacia Baiuca, la más próxima al centro de salud estradense.

Por su parte, en la Farmacia Outón coinciden con esta radiografía del nuevo escenario y señalan que el repunte se ha venido experimentando desde hace un par de semanas. «Efectivamente, estamos notando que desde hace unos quince días se vende más tests, antigripales y paracetamol, pero es lo normal dada la época del año», sostiene.

Atrás queda la época postpandemia en la que la ciudadanía todavía sentía pánico al escuchar las siglas del virus que nos tuvo en casa durante semanas en la primavera de 2020. Ahora, según comparten los profesionales del sector farmacéutico local, se ha perdido considerablemente el respeto a la infección, y está tan normalizada como otro tipo de virus respiratorios sin mayores complicaciones. En Baiuca han notado una clara reducción en el uso de mascarillas a la hora de acudir a su establecimiento por parte de los pacientes intomáticos: «La mayoría viene con síntomas a comprar el test sin mascarilla». «Aunque es cierto que siempre hay un porcentaje de gente más preocupada y prevenida, que sí toma las medidas de protección pertinentes, especialmente los que viven con mayores o gente inmunodeprimida», matizan.

En Outón sí notan todavía cierta precaución: «Creemos que la pandemia sí dejó cierta concienciación a la hora de evitar los contagios y usar la mascarilla cuando hay síntomas», exponen. Desde el punto de vista del viandante el repunte de este tipo de coronavirus podría pasar desapercibido, ya que la presencia de la mascarilla en calles, comercio y hostelería es cada vez más anecdótica.

No hay motivo de alarma, es un virus estacional

El caso de A Estrada no es, por tanto, una excepción, sino el reflejo de lo que ocurre cada año en muchos otros municipios con la llegada del otoño. El mal tiempo, la humedad y la gran amplitud térmica que se registra en estas semanas –con mañanas y noches frías frente a jornadas todavía templada– contribuyen a debilitar las defensas y facilitan la propagación de virus respiratorios. La gripe A y B, el coronavirus o incluso la neumonía encuentran en este escenario el caldo de cultivo perfecto para expandirse.Los farmacéuticos consultados coinciden en que estos repuntes son habituales y responden a un patrón estacional. La población, al pasar más tiempo en espacios cerrados y con menor ventilación, multiplica las posibilidades de contagio. A diferencia de lo ocurrido en los primeros compases de la pandemia, cuando el temor al coronavirus disparaba las consultas médicas y el uso de la mascarilla, ahora la percepción ciudadana es mucho más relajada, lo que también influye en la proliferación de contagios, al reducirse notablemente las medidas de prevención y seguridad. Lo que sucede en A Estrada, en definitiva, es una muestra clara de cómo los cambios propios del otoño impactan directamente en la salud comunitaria. Cada año, con la caída de las temperaturas, regresan también los clásicos virus de temporada.

La estatua de Loriga se ilumina por el Día Mundial del Farmacéutico Este jueves 25 de septiembre, con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, la estatua de Joaquín Loriga en Lalín se iluminó de verde, sumándose a la iniciativa organizada por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP).