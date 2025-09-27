A Estrada retoma las actividades para mayores

Con la llegada de septiembre, muchos mayores de A Estrada retoman las actividades vinculadas a los programas municipales de envejecimiento activo y prevención de la dependencia. El departamento de Servizos Sociais ha reactivado un amplio abanico de propuestas dirigidas a este colectivo, que reúne en estas semanas a alrededor de 700 personas.

El grupo más numeroso está compuesto por más de 500 vecinos que participan en el programa anual de prevención de la dependencia, que incluye sesiones de gerontogimnasia, pilates y ejercicios de memoria. Estas actividades se desarrollan en 30 parroquias del municipio, aunque algunos grupos agrupan a vecinos de distintas localidades cuando no se alcanza el mínimo de inscritos para formar aula. En el casco urbano, se han organizado otros 8 grupos, con 390 personas matriculadas en las parroquias y 122 en la capital. En la villa, las actividades se imparten tanto en horario de mañana como de tarde, mientras que en las parroquias las sesiones son vespertinas, con una clase semanal hasta finales de año.

Además, en octubre se reanudarán los grupos de piscina para 72 mayores, con un aumento respecto a lo inicialmente previsto. También se amplían los grupos de musicoterapia gerontológica, que pasan a ser cuatro con sesiones de una hora cada uno.

Entre las novedades destacan las clases de mantenimiento físico para personas sordas o mudas, y los talleres de arteterapia para personas con discapacidad intelectual, en colaboración con la Asociación Galega das Artes.

Por último, el Concello, junto con la Fundación Amigos de Galicia y la Consellería de Política Social, pondrá en marcha el programa «Mellor Acompañad@», ara uso de tecnologías.