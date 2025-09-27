A Estrada acoge un taller sobre ciberseguridad de la mano de Incibe

Entre los días 8 y 10 de octubre, A Estrada profundizará en la ciberseguridad mediante una experiencia itinerante organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe). La instalación se ubicará en la Sala Abanca y forma parte de un programa dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

El objetivo es ofrecer a la ciudadanía y a las empresas la oportunidad de conocer, de manera lúdica, la importancia de las buenas prácticas en la red y de concienciarse sobre los riesgos y desafíos que plantea el entorno digital. La propuesta está diseñada para que puedan beneficiarse tanto familias como centros educativos, así como pequeñas y medianas empresas.

El espacio itinerante del Incibe busca promover una cultura de ciberseguridad que permita a los usuarios desenvolverse con confianza y seguridad en internet. La iniciativa subraya que la ciberseguridad y la confianza digital son desafíos esenciales en la actualidad, y que la educación y la concienciación son herramientas clave para enfrentarlos.

La actividad será de acceso libre y gratuito y contará con tres áreas diferenciadas: un espacio informativo, una zona de demostración y capacitación, y un área de gamificación que permitirá aprender a través de actividades interactivas. De esta manera, los visitantes podrán adquirir conocimientos prácticos sobre seguridad en la red mientras participan en dinámicas atractivas y educativas durante las tres jornadas.