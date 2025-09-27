A Estrada acoge un taller sobre ciberseguridad de la mano de Incibe
El taller, de carácter gratuito, tendrá lugar del 8 al 10 de octubre en la Sala Abanca
REDACCIÓN
Entre los días 8 y 10 de octubre, A Estrada profundizará en la ciberseguridad mediante una experiencia itinerante organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe). La instalación se ubicará en la Sala Abanca y forma parte de un programa dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
El objetivo es ofrecer a la ciudadanía y a las empresas la oportunidad de conocer, de manera lúdica, la importancia de las buenas prácticas en la red y de concienciarse sobre los riesgos y desafíos que plantea el entorno digital. La propuesta está diseñada para que puedan beneficiarse tanto familias como centros educativos, así como pequeñas y medianas empresas.
El espacio itinerante del Incibe busca promover una cultura de ciberseguridad que permita a los usuarios desenvolverse con confianza y seguridad en internet. La iniciativa subraya que la ciberseguridad y la confianza digital son desafíos esenciales en la actualidad, y que la educación y la concienciación son herramientas clave para enfrentarlos.
La actividad será de acceso libre y gratuito y contará con tres áreas diferenciadas: un espacio informativo, una zona de demostración y capacitación, y un área de gamificación que permitirá aprender a través de actividades interactivas. De esta manera, los visitantes podrán adquirir conocimientos prácticos sobre seguridad en la red mientras participan en dinámicas atractivas y educativas durante las tres jornadas.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona
- El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos y dos planeadoras incautadas
- Davila 24/09/2025
- La Aemet vigila al huracán Gabrielle, que se convertirá en borrasca extratropical y afectará a Galicia el fin de semana
- La Audiencia Nacional rechaza extraditar al patrón gallego acusado de trata en un pesquero