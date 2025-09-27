«Un corro das meigas foi o detonante desta novela»
O galardoado do décima edición do Concurso Balbino de Relatos, coa obra ‘As donas da noite’, un relato xuvenil sobre o contraste entre a mentalidade urbana e a rural. Nado en París en 1971, Rexes é natural de Alfoz de Castrodouro, Lugo. É licenciado en Maxisterio e coordinador da bitácora Vasoiras da Xibarda
A novela As donas da noite, de Lionel Rexes Martínez foi seleccionada como a gañadora da décima edición do Concurso Balbino de Relatos. O veredicto, que premiou a novela por unanimidade, emitiuno un xurado composto por reputados profesionais do sector, que destacaron a obra pola «súa inmersión nun rural galego poliédrico no que convive o herdo espiritual de séculos coas novas realidades sociais, laborais e relacionais». Para afondar neste resultado, falamos co escritor galardoado para saber un pouco máis do relato.
De que trata As donas da noite?
É unha obra pensada para o público xuvenil, e aínda que creo que pode ter un argumento interesante para calquera grupo de idade, enfoqueina para os novos. Trata dun grupo de estudantes universitarios que desexan implantar un sindicato nas súas facultades e fan unha especie de retiro a unha zona rural para debater e falar con calma desta iniciativa. Alí atópanse cunha realidade absolutamente diferente. Son persoas urbanitas, novas, afeitas á tecnoloxía; o rural é un novo mundo que descobren. Coincidindo coa súa chegada, acontece un accidente de tránsito, e notan que a xente da aldea non quere falar da cuestión, hai algo oculto e misterioso ao redor deste accidente. Resulta que os habitantes pensan que a causa do accidente tivo que ver con forzas sobrenaturais.
Entón, un relato que fai un contraste da mentalidade do rural fronte ao urbano, non si?
Si, e como a xente en idade moza pode experimentar un shock ao establecerse no rural actual, moi diferente ao tradicional. De feito, a miña anterior novela, Nove lúas dialoga con As donas da noite. Sen ter continuidade, si son texto e relatos que dialogan entre si. Falan xa non dun rural bucólico, se non dun explotado economicamente de novas formas, para ben e para mal. E a xente que vive nel en moitas ocasións provén das cidades ou conta unha experiencia ampla do mundo urbano. Segue sendo un rural interesante, cun dinamismo interno, e aínda que non teña todos os servizos que debería ter, pode chegar a ser moi atractivo para moitas persoas.
É a primeira vez que presenta unha obra ao concurso de Balbinos?
Non, xa probara sorte nalgunha das edicións anterior. É un certame moi interesante, porque admite tanto relatos como novelas. Eu presentei unha novela curta e estou moi satisfeito de ter recibido este premio. Primeiro, porque leva o nome de Balbino, que é un personaxe xa mundialmente coñecido pola obra de Neira Vilas. E tamén, porque ano e medio atrás gañei o concurso Neira Vilas de novela curta. Son premios que están moi emparentados, aínda que o convocan entidades diferentes. Entón, Nove lúas ten o premio Neira Vilas e As donas da noite o de Balbino, e ademais son novelas que, como xa se apuntou, dialogan entre si. Polo que é unha dupla satisfacción coma autor.
Sabe cando se vai facer un acto de presentación da novela ou de conmemoración do premio?
Pois, polo que me dixo o editor, seguramente a finais de novembro ou principios de decembro a novela estará xa nas librerías e faremos un acto de presentación no concello no que resido, Alfoz do Castrodouro.
Como está sendo este proceso de edición?
Pois eu agora estou corrixindo o que me diga o editor, o normal neste proceso, debemos procurar que o texto esté o máis perfeccionado posible. Eu tampouco son unha persoa que teña grandes esixencias coas editoriais, mais si son moi rigoroso na corrección do texto. Creo que as editoriais galegas son moi profesionais e confío plenamente neste sector, delego moito nos meus editores. Non teño ningunha queixa de edicións Fervenza.
Como xurdiu esta novela?
Dun chispazo literario. Fai un tempo, preto da miña casa, xorde un corro das meigas. Isto chámaselle ao círculo perfecto que forman os cogomelos de cando en vez, ao que se lle suma que a herba que nace no medio é de tonalidade diferente ao resto do campo. Entón, a min chamoume a atención, tomei unha foto e preguntei ao resto de veciños. Transmitíronme unha serie de crenzas e supersticións que hai ao redor deste fenómeno. Pareceume tan interesante que comecei a tomar notas e a escribir un texto, que naquel momento non sabía en que ía resultar. Mais funme sorprendendo porque ese texto medraba e medraba, fun introducíndolle personaxes e converteuse en As donas da noite.
Que diría que é a súa cousa favorita desta obra?
Destacaría aos personaxes femininos. Realmente na maioría das miñas obras son os que máis me gustan, penso que son máis poliédricos e interesantes.
Está a traballar en algo novo?
Si, nunha novela longa sobre a ruta xacobea, mais cun enfoque completamente diferente ao que adoita dárselle a este tema.
