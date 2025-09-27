La corporación de Lalín plantea brigadas forestales en la futura Mancomunidad

La corporación municipal de Lalín aprobó ayer la propuesta de creación de una o dos brigadas forestales centradas en la prevención, sobre todo, pero también en la extinción de incendios que estaría operativa todo el año. La iniciativa surgió de Compromiso y fue respaldada, además de por PSOE y BNG, por el grupo de gobierno en la que es la enésima moción de la formación liderada por Rafael Cuiña que obtiene el visto bueno del ejecutivo de José Crespo. El propio mandatario mostró cierto escepticismo acerca de la materialización de una idea que, articulada en el seno de la Mancomunidade Terras de Deza, estaría coordinada por la Xunta.

Con el impulso del organismo supramunicipal, que no acaba de concretarse, estas brigadas cubrirían un territorio de más de 1.500 hectáreas de los seis concellos dezanos y de los de A Estrada y Forcarei. Con un BNG harto de otorgarle credibilidad a la Mancomunidad, el alcalde mantiene su confianza en que Agolada y Dozón regresen a este organismo, que sumaría a la capital de Tabeirós y a Forcarei. La gestión del monte y los incendios es una cuestión que, en esto coincidieron las fuerzas políticas, «llegó para quedarse» y por eso la iniciativa de Compromiso salió adelante, no sin antes de que el edil del gobierno Pablo Areán defendiese la labor realizada por el personal de la brigada municipal, que intervino este verano en fuegos en las comarcas.

El PP tumbó la propuesta del BNG relativa a la puesta en marcha de un estudio sobre la evolución de las explotaciones de ganado vacuno, cuestión que para su edil Ariadna Fernández es relevante por el cierre de granjas de leche, problemas de competitividad por los bajos precios impuestos por el mercado e incluso llegó a plantear una central láctea. El portavoz del gobierno, Avelino Souto, desautorizó la propuesta por ser extraordinariamente ambiciosa y exceder del ámbito competencial. En términos similares intervino Crespo, que recordó sus múltiples esfuerzos para tratar de asentar en Lalín una central láctea. «Eso no depende de nosotros ni de la Xunta; hace muchos años hasta propuse a una sociedad regalarle el suelo para asentarse y no fue posible», dijo, e instó a Fernández a llevar este asunto a la cámara autonómica. «Está bien que defiendas al PP, pero es más importante defender la casa», reprochó la nacionalista a Souto, recordándole su condición de ganadero.

Abandono del PSOE

El apoyo del PP a parte de propuestas razonadas por Compromiso es menos habitual que las disputas partidistas entre PP y PSOE y ayer no iba a ser una excepción. Souto y Crespo volvieron a sacar a pasear sus reflexiones contra el ejecutivo Sanchista cuando el edil socialista Anxo Álvarez pedía que las ayudas para sacar el carné de conducir impulsadas por el gobierno local para jóvenes se extendiesen a todos los tramos de edad sin excepción. Souto acusó a Álvarez de presentar medidas sin rigor pues esta supondría un desembolso económico inasumible y ahí comenzó un enfrentamiento que acabó con el socialista abandonando la sesión, secundado instantes después por su compañero Mario López. El alcalde lamentó la «piel fina» del socialista y recordó que segundos antes había cuestionado la intervención de Souto por «generar odio y tergiversar». El socialista habría mandado callar al portavoz del PP, echándole además en cara su incapacidad política debido a su edad. Con los dos ediles del PSOE ya fuera del salón de plenos, la sesión continuó sin más tensiones.

Por otro lado, el PP sacó adelante por unanimidad una propuesta sobre la simplificación de la ley de contratos del sector público. El alcalde aprovechó este punto para reivindicar la administración municipal y censurar las legislaciones autonómicas, estatales o europeas que atan de pies y manos a los concellos por excesivamente garantistas y desproporcionadas.

Francisco Vilariño (BNG) cuestionó la bonificación del 90% del impuesto de construcciones solicitada por la Xunta para las obras de ampliación del IES Aller Ulloa y aseguró que la beneficiada será la empresa adjudicataria, que se ahorrará 74.000 euros. El alcalde alegó que es una medida común en todos los concellos con obras de interés general acometidas por la administración autonómica.

Vilariño se hace eco de quejas vecinales por falta de desbroces en la calle Ponte

El portavoz del BNG, Francisco Vilariño, aprovechó el turno de preguntas para interesarse por las reiteradas quejas de vecinos de la calle Ponte sobre la falta de desbroces en una zona próxima al regato situado detrás de la Oficina Agraria Comarcal. Instó al grupo de gobierno a pronunciarse sobre si dará una solución a los residentes, que precisamente ayer por la mañana, mientras se celebraba el pleno, volvían a denunciar estos hechos. «Había un riachuelo que ahora ni se ve; estamos rodeados de basura, no podemos abrir las ventanas por el bicherío que allí abunda. Tenemos mosquitos, ratas, hay de todo: es una pena», comentaba uno de los afectados. Vecinos aseguran que desde el gobierno local se les comunicó que para llevar estas limpiezas es precisa autorización de Augas de Galicia, «pero no nos agilizan nada y con este problema llevamos mucho tiempo y no podemos seguir así, pues la maleza pronto llega al primer piso».