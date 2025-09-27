Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agolada y Dozón ya pueden pedir ayudas estatales por los fuegos

REDACCIÓN

Agolada/Dozón

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, informó a los alcaldes de los ayuntamientos afectados por la ola de incendios de este verano sobre la manera de solicitar las ayudas estatales tras la declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencia de Protección Civil (ZAGEPC) acordada en el Consejo de Ministros del pasado 26 de agosto.Las ayudas sufragarán los daños producidos en las infraestructuras municipales y provinciales, así como los daños en las vías de comunicación municipales y provinciales. Concellos y Diputación tienen de plazo hasta el día 15 de octubre para presentar su solicitud y la documentación preliminar sobre los daños. Los ayuntamientos declarados como ZAGEPC son los de Salvaterra, Arbo, A Cañiza, As Neves, Salceda de Caselas, Dozón, Agolada, Vilaboa y Oia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents