«Vendemos 1.000 hamburguesas por jornada, o más»

Desde una hamburguesa azul como un pitufo a una con un cono de helado de sombrero, el evento de las burgers de diseño más extravagantes llega a Lalín. Durante cuatro días, la localidad dezana acogerá Burger Experience, recetas de todo el país en foodtrucks para comer al aire libre con música en directo. La experiencia está organizada por la empresa gallega Discovery Producciones, que nació a finales del 2023 bajo la dirección de Alberto Monsalvo.

¿Pero qué es de Burger Experience? Se le define como un macroevento gastronómico centrado en las hamburguesas gourmet. Monsalvo explica que son recetas creadas para toda la temporada, cada una con su toque que las diferencia entre sí. De todas las recetas, el organizador destaca burgers como la Jumpy Truffle, de un foodtruck gallego, de vaca madurada con pan brioche artesano, mayonesa trufada, cebolla caramelizada, polvo de Jumpers, canónigos y, de toque especial, patatas pajas.

O la Gargamel, de pan brioche morado con 180 gramos de carne madurada durante 35 días, queso Monterrey, mayonesa de huevo frito y bacon, jamón reserva, cebolla caramelizada, topping de cebolla crujiente, y la pócima secreta de Gargamel, un líquido verde que se inyecta en la hamburguesa; o la Pitufina, que destaca por su pan de brioche azul, sus toques dulces de mermelada de bacon y los polvos pitufina, un secreto. Todas y cada una son especiales, pero como apunta Monsalvo, no ha habido consenso en cuál es la favorita, «parece que cada lugar tiene prefiere una u otra, ya veremos que opina Lalín».

El evento estará en praza Loriga del jueves a viernes en horario de 19:00 a 24:00 horas, y de sábado y domingo de 13:00 a 16:00 horas, y de 19:00 a 24:00 horas. Es bajo entrada libre hasta completar aforo. Apuntan que es accesible para todas las personas y que están permitidas mascotas. Además, subieron a sus perfiles un sorteo en el que se pueden ganar 20 hamburguesas gratis en Lalín si se difunde el cartel y se sigue a la cuenta, o al menos estas son las bases en su perfil de redes sociales de Instagram.

Desde la organización comentan a que están muy contentos con realizar una parada aquí en Lalín, que pasa a formar parte del recorrido del evento en estos cuatro meses. Los organizadores aguardan que tenga tanto éxito como en otros puntos, en los que consiguieron vender «más de 1.000 hamburguesas por día». De hecho, en Ferrol llegaron a vender 15.000 unidades, «hasta yo alucino con las colas que se forman», comenta el organizador.

Conciertos a las nueve

Los conciertos que acompañan a este espectáculo serán sobre las 21:00 horas. «Son música de verbena, lo que nos gusta realmente en Galicia», explica Monsalvo. La gira de este evento aún tiene planeado seguir, aunque aún no adelantan hasta cuándo ni cuál será la próxima parada.