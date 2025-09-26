«La Universidad y las asociaciones deben crear sinergias en favor de la inclusión»

Conocer experiencias y actuaciones universitarias relacionadas con la atención a la diversidad y la inclusión del alumnado con discapacidad en la universidad, junto con el papel que desempeñan las asociaciones en la construcción de comunidades inclusivas es la meta de un congreso internacional que arrancó ayer en la Facultade de Ciencias da Educación del Campus Sur de la USC, y que reúne a 120 participantes entre estudiantes, representantes de asociaciones, investigadores y docentes.

«En esta primera edición del congreso intentamos mantener un diálogo entre las universidades y el mundo asociativo con la base de reconocer, valorar y potenciar la diversidad. En este sentido, pensamos que la investigación, la formación y la vinculación con la sociedad es una tarea de la Universidad y esta puede liderar los procesos de cambio que garanticen el respeto por las diferencias y también por la equidad y la justicia social», comenta Ana María Porto Castro, miembro del comité organizador y docente en la Facultade de Ciencias da Educación.

Además, en palabras de Porto, las asociaciones «son claves para articular esfuerzos y visibilizar todas las acciones y las prácticas en torno a la diversidad y la inclusión». Por este motivo, la idea es «hablar de la creación de entornos educativos universitarios que atiendan la diversidad en comunidad con las asociaciones».

Porto considera que en el mundo actual «hablar de inclusión no debe ser una opción, sino que es un compromiso», y desde la educación «tenemos esa responsabilidad».

Tras celebrarse ayer un par de conferencias y mesas redondas que contaron con ponentes de Cogami (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad) y Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), hoy habrá una conferencia sobre Estrategias para un enfoque inclusivo integral en las políticas universitarias: El compromiso de la LOSU, impartida por Isabel M. Martínez Lozano, directora de Universidades y Promoción del Talento de la Fundación ONCE; dos mesas redondas, una sobre Los servicios de Atención a la Diversidad en las Universidades del Sistema Universitario de Galicia y la segunda acerca de Experiencias de Servicios de Atención a la Diversidad e Inclusión en las Universidades Españolas, ambas con docentes e investigadores de distintas universidades españolas, incluida la USC. Por último, Giulia Bergamasc, especialista en Desarrollo de Proyectos en la EASPD (Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad) hablará sobre From Policy to Practice: Shaping Inclusive Education Pathways in Europe.

En definitiva, con la celebración de este congreso se intenta «identificar problemáticas y áreas de mejora» en lo que se refiere a la inclusión y a la atención a la diversidad dentro de las universidades, además de «sensibilizar a la comunidad universitaria» al respecto.

Tras conocer el papel de las asociaciones en la construcción de las comunidades inclusivas, Ana María Porto recalca que «hay que ver de qué manera podemos establecer sinergias entre la universidad y las asociaciones para trabajar a favor de la inclusión porque es necesario».