El último día tras 43 años en el puesto

Rosa Méndez trabajó en el Concello durante el mandato de 8 alcaldes

La extrabajadora, ahora jubilada, con Louzao y Blanco.

REDACCIÓN

A Estrada

Rosa Méndez se jubiló ayer tras 43 años de servicio en el departamento de Intervención del Concello de A Estrada, despidiéndose de sus compañeros tras una larga trayectoria. Durante su carrera trabajó con siete de los ocho alcaldes de la era democrática, desde Manuel Reimóndez hasta Gonzalo Louzao, acumulando experiencia y conocimiento en la administración local. Su jubilación coincide con la de Carmen Morillo, interventora durante los últimos tres años, marcando un cambio significativo en el departamento. El alcalde, Gonzalo Louzao quiso agradecerle personalmente su dedicación y profesionalidad.

