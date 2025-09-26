Transportes avanza en la creación de una variante ferroviaria en Cerdedo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado el contrato para la redacción del estudio informativo complementario de la variante ferroviaria de Cerdedo, lo que significa que la UTE adjudicataria ya puede comenzar los trabajos. El acuerdo, dotado con 835.660,80 euros (sin IVA), permitirá tramitar la evaluación de impacto ambiental de este trazado estratégico que busca mejorar la conexión de Ourense con Pontevedra y Vigo atravesando la comarca de Terra de Montes.

La adjudicación recayó en agosto en la unión de empresas Antea Iberolatam, Meta Engineering e Instrumentación Geotécnica y Estructural, que ahora tienen vía libre para iniciar las tareas previstas. Estas incluyen una campaña geológica y geotécnica que completará las investigaciones anteriores y la redacción de un estudio informativo actualizado a la normativa vigente, incorporando los nuevos datos y el correspondiente estudio de impacto ambiental. La intención es que se someta a información pública el próximo febrero.

La obra consta de gran complejidad, especialmente en lo que respecta a la hidrogeología del terreno. En el caso de Cerdedo y la Terra de Montes, la variante representa además una transformación histórica: el municipio, que quedaría atravesado por un trazado con túneles y viaductos, vería cómo una infraestructura largamente reivindicada deja de ser una promesa lejana y comienza a dar sus primeros pasos administrativos firmes.

Aplazada durante años

La variante de Cerdedo acumula ya más de dos décadas de anuncios, estudios y retrasos. En 2015, el Ministerio presentó un anteproyecto que cifraba la inversión necesaria en torno a los 1,3 millones de euros, debido a la dificultad del terreno, con túneles de gran longitud y viaductos que atravesarían buena parte de la Terra de Montes.

En 2019, Adif adjudicó un estudio hidrogeológico con un presupuesto cercano a 1,3 millones de euros, considerado clave para avanzar en la declaración de impacto ambiental. Sin embargo, el proyecto volvió a ralentizarse, y durante años apenas se produjeron avances significativos.

No fue hasta este 2025 cuando el Ministerio volvió a dar pasos concretos. En abril de este año licitó por casi un millón de euros un estudio complementario de impacto ambiental y, finalmente, en agosto lo adjudicó a la UTE ANTEA–META–INGE. Ahora, con la formalización del contrato, las empresas disponen de un plazo de 24 meses para entregar el estudio, lo que abre la puerta a que, en un horizonte razonable, el proyecto pueda someterse a exposición pública.

Para Terra de Montes, y en particular para el término de Cerdedo, esta infraestructura puede suponer una oportunidad para situarse en el mapa ferroviario de alta velocidad, después de décadas en las que el ferrocarril pasó de largo por la comarca. Con todo, el proyecto deberá enfretarse a grandes exigencias ambientales, al atravesar un importante patrimonio natural.

En otro orden, si bien esta formalización supone un avance tangible, la apertura de la vía podría no producirse hasta 2040, según las estimaciones de expertos en la materia.