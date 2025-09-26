La parroquia más teatrera de A Estrada

La parroquia de Orazo se prepara para vivir unas semanas cargadas de actividad cultural y deportiva gracias a la asociación Coto Manguelo, que vuelve a apostar por dinamizar la vida vecinal manteniendo vivas dos de las tradiciones más queridas de la zona: el teatro y las rutas ciclopeoturísticas.

Por un lado, regresa una nueva edición de la Mostra de Teatro, que arranca hoy, dando comienzo a tres días en los que el drama será la expresión artístia protagonista. Concretamente, a las 21.00 horas Enrredos Teatro de A Bandeira y Amorodio presentarán As Galiñas. Mañana, sábado 27, el encuentro arrancará a las 19.00 horas y contará con tres funciones, empezando por el monologuista Iván Tourís y su show Son Calvo, para dar paso a Exquisitos Imposibles, del Mago Pablo Estévez Torrado, y finalmente a la representación de Vive a túa vida, de la Aula de Teatro Contomanguelo. Para finalizar, el domingo desde las 18.30 horas lso asistentes podrán disfrutar de 3en1 de Debullando Teatro y O latricar de Vedra, de Teatro de mauores Centro Social de Vedra.

La iniciativa cumple este año cumple otoños, una en la que durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de representaciones en gallego, gratuitas y pensadas para todos los públicos, en una carpa que hará las veces de auditorio. Además, habrá sorteos, cantina y aparcamiento gratuito. Desde la organización destacan que se trata de un certamen sostenido por el esfuerzo de las asociaciones de la comarca y de los grupos de teatro aficionado, que mantienen viva una tradición que en Orazo suma ya más de cuatro décadas de historia. De hecho, fue el párroco de la localidad quien inició hace 40 años las primeras clases de teatro para la juventud, sembrando una pasión que los vecinos han mantenido hasta hoy de forma desinteresada.

Así, la creatividad y la expresión artística se convierten en creadores de sentimiento de comunidad, reviviendo el rural estradense.