Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parada en A Estrada, rumbo a Compostela

Parada en A Estrada, rumbo a Compostela |

Parada en A Estrada, rumbo a Compostela |

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, recibió hayer a un grupo de peregrinos que, en su paso por la localidad, quiso saludarle. Entre ellos estaba el diputado provincial y alcalde de Portas, Ricardo Martínez, que completaba la quinta y última etapa del Camiño da Geira.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents