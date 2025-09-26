Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Onomástica de Nuestra Señora de los Desamparados en Abades

El 29 del mes se celebrará la onomástica de Nuestra Señora de los Desamparados en el Santuario de Abades, Silleda. Habrá eucaristía seguidas desde las 8:30 horas. A las 12:00 horas, comenzará la misa solemne cantada por la Coral Polifónica Trasdeza de Silleda.

En este santuario se puede ganar jubileo y tener indulgencia plenaria este año, cumpliendo otros requisitos como pueden ser la confesión, la comunión y la oración. A mayores, todos los sábados habrá misa a partir de las 19:00 horas.

Asimismo, este domingo día 28 de septiembre también será motivo de fiesta, a las 13:15 horas tendrá lugar la eucaristía y procesión cantada por la Coral Polifónica Trasdeza de Silleda, un día antes de la jornada del santo de la Señora de los Desamparados.

