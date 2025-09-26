Obras en Historia de la USC: última semana para presentar ofertas

El Consorcio de Santiago publicó el pasado 4 de septiembre la licitación de unas obras en la Facultade de Xeografía e Historia que, entre otras cosas, permitirán contar dentro del edificio con un espacio reservado para los fondos de la biblioteca que tuvieron que ser reubicados en la cafetería tras la aparición de unas grietas. La publicación en la Plataforma de Contratación del Estado contempla también la restauración, conservación y limpieza de las fachadas este y sur del claustro del inmueble. A una semana de que concluya el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas –finaliza el día 30– el anuncio se publicó en el Boletín Oficial del Estado.

Se desconoce cuándo se iniciarán las actuaciones y todo apunta a 2026. «Depende das ofertas que se presenten e logo dos trámites que haxa que analizar. O periodo medio para avaliar as ofertas será seguramente duns catro ou cinco meses», comenta José Antonio Domínguez Varela, gerente del Consorcio, quien asegura que «para nós é unha prioridade e tan pronto remate o prazo para presentar ofertas poñerémonos coa tramitación do procedemento de adxudicación». Asegura que los órganos de gobierno del Consorcio «entenderon que era unha intervención urxente nun edificio importante da nosa cidade», por lo que «levamos traballando no proxecto e na licitación todo este ano para poder executar esta intervención o antes posible».