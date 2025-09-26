‘O pesadelo das vacas’ entra en acción

Cámaras, luces y... ¡Acción! Comienza el rodaje de O pesadelo das vacas, de Rafa de los Arcos. Este nuevo filme del productor de Matria se grabará en Deza, más específicamente en Lalín, con algunas localizaciones en Silleda y Rodeiro. Por fin se ha podido ver al elenco principal en conjunto, a María Vázquez y Diego Anido, ya preparados para las primeras tomas de las muchas que se realizarán en estas cinco semanas. En este caso, estas imágenes llegan desde un matadero de Frigoríficos Bandeira, en la localidad silledense.

La protagonista en A Bandeira. / Bernabé/ Javier Lalín

O pesadelo das vacas cuenta la historia de una mujer que recorre un camino complejo, con una familia desestructurada y un entorno hostil en que tendrá que buscar su espacio. De los Arcos apuntó en la presentación del filme que se trata de «una representación de la Galicia de interior, una mirada que no se suele mostrar tanto en el cine». De las localizaciones externas de las que se tiene constancia, está el centro cívico, la Praza da Igrexa, y Lalín Arena, en donde se realizará una recreación de Feiradeza. El largometraje se llevará a cabo con un equipo de 60 personas, más o menos, y con un presupuesto de 900.000 euros. Con el apoyo del Concello de Lalín, la Xunta, el Ministerio de Cultura a través del ICAA, la Diputación de Pontevedra y la Televisión de Galicia, que compró los derechos de la cinta.

¿Qué se puede esperar de este filme? Pues, para comenzar, Anido no será un psicópata (algo que incluso destaca el actor con felicidad), el mundo vacuno será un gran protagonista del largometraje y se podrán ver a muchas caras conocidas de la zona en el elenco y en los extras. El productor, Daniel Froiz, calcula que se estrenará la película en unos ocho meses, y la Lalín será uno de los puntos en donde se vea por primera vez esta producción gallega.