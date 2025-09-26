Un incendio en O Castro afecta a dos hectáreas de monte raso
Las llamas vuelven a Dozón. Anteayer, comenzó un incendio forestal en el núcleo de O Castro, cerca de las 21.00 horas. A las 4:44 horas de la madrugada, como informa la Consellería de Medio Rural, fue extinguido. El fuego afectó a dos hectáreas de monte raso y contó con varios focos. Desde las redes sociales del Concello de Dozón, informaron que «no llegó a suponer un riesgo para ninguna vivienda».
Se movilizaron seis agentes, seis brigadas, seis motobombas y una pala desde la Consellería. El Concello informó también de la participación de la motobomba municipal y voluntarios del Grupo de Protección Civil del ayuntamiento.
Dozón es uno de los concellos del territorio más castigados por los fuegos forestales, el incendio que asoló a O Castro en agosto quemó 400 hectáreas, el 14% de la superficie quemada entre 2014 y 2024 en los municipios de las comarcas incluidos en el Distrito Forestal XVI.
