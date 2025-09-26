La Guardia Civil detiene a un vecino de A Estrada por un presunto delito de incendio forestal

La Guardia Civil de A Estrada ha detenido a un vecino de la localidad, de 49 años, con antecedentes policiales, como supuesto autor de un delito de incendio forestal. Los hechos ocurrieron el pasado día 25 a la 1:30 horas de la madrugada, cuando se recibió un aviso en la central COC de la comandancia de que una testigo ha llamado diciendo que hay un varón que va prendiendo fuego por la carretera.

La patrulla se dirigió entonces al lugar y para encontrarse un contenedor de basura completamente calcinado, y un poco más adelante, en dirección a la playa fluvial de Liñares (A Estrada), un incendio forestal en un margen de la vía. Se personan en el lugar una brigada de extinción de incendios, dos motobombas y 2 agentes forestales que logran extinguir el incendio sobre las 03:00 horas.

Durante este tiempo la patrulla recorre las inmediaciones y pistas sin encontrar a nadie, hasta que a unos 200 metros del incendio localizan a una persona que coincide con la descripción del supuesto autor de los hechos. Se encontraba acurrucado, durmiendo, y tenía a su lado una bolsa plástica con bebidas alcohólicas y siete mecheros entre sus pertenencias, por lo que se procede a su detención y traslado a dependencias oficiales.

Las diligencias, junto con el detenido, fueron presentadas en el Juzgado Número 1 de A Estrada, que decretó su libertad con cargos.