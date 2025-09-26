La entrega del módulo multideporte se retrasa hasta finales del mes de mayo

Las obras de construcción del móculo cubierto multideporte anexo a las pistas de atletismo van a retrasarse con respecto a los plazos iniciales. La empresa adjudicataria, Coviastec, ha pedido un aplazamiento del plazo de finalización de los trabajos, previsto inicialmente para fin de se este año, quedando ahora marcado para el día 31 del mes de marzo. Para poder realizar esta modificación, el Concello de A Estrada ha tenido que convocar un pleno extraordinario que tendrá lugar el próximo lunes, ya que es necesario modificar el convenio entre la administración municipal y la Deputación de Pontevedra.

Las obras de construcción de esta nueva y espera infraestructura deportiva llevan paradas varias semanas. El motivo, según explicaron desde el gobierno local, es que en estos momentos la empresa adjudicataria de las obras se encuentra a la espera de que lleguen las grandes vigas de madera a medida que se colocarán sobre los pilares que están actualmente la vista, como sustento de la singular cubierta de madera concebida para este módulo. Ante esta espera sin embargo se han paralizado todos los trabajos.

Cabe recordar que esta obra dio comienzo en el mes de octubre del año pasado. Lo hicieron a gran ritmo, comenzando con la preparación de los terrenos, algo nada fácil teniendo en cuenta su emplazamiento entre dos alturas. Posteriormente se levantaron las plantas y vigas de una estructura de grandes dimensiones y altura. Con la llegada de los meses de verano las y el buen tiempo se aguardaba que las obras tomasen un mayor impulso pero no fue así. Este parón hizo que los plazos se agotasen y fuese necesario solicitar una prórroga de la entrega.

Estas instalaciones permitirán dotar de servicios las propias pistas de atletismo, cubriendo necesidades como los vestuarios, aseos, almacenes de material o el propio gimnasio. Contando con un presupuesto que se sitúa por encima de los 2 millones de euros, vendrán a facilitar en A Estrada un espacio específico para la práctica de atletismo totalmente cubierta, dando la oportunidad de que los entrenamientos y las competiciones de determinadas disciplinas puedan realizarse incluso con condiciones meteorológicas adversas. De este modo, tendrán foso de arena a cubierto y pistas para poder practicar salto con pértiga, saltos de longitud o pruebas de velocidad y vallas.

A la espera del material

En cuanto a las pistas de atletismo, ya se cuenta con la homologación a nivel nacional para albergar competiciones. Ahora resta por completar el material necesario para poder celebrar las diferentes pruebas que se llevan a cabo en estas competiciones, como el salto de valla, el salto con pértiga, el salto de altura o los obstáculos. Se trata de la guinda final a estas instalaciones, aunque para ello habrá que contar con la necesaria financiación.