Una competición de peso y resistencia

Las pistas de atletismo de A Estrada están siendo un importante centro de entrenamiento para numerosos deportistas de A Estrada y de municipios cercanos como Teo, Santiago, Lalín o Vedra. Sin embargo, estas instalaciones siguen aguardando para dar el salto como centro neurálgico de competiciones de atletismo en el centro de Galicia, algo para lo que todavía falta el equipamiento.

A la espera de poder realizar esta inversión, las pistas se han convertido en un reclamo para otras alternativas que no necesitan ni vallas ni obstáculos. Es el caso de las Poseidón Games Series de carreras híbridas que tendrá lugar en este recinto en la mañana del próximo domingo. Este evento, que contará con la participación de 230 atletas, fue presentado ayer en un acto organizado en las propias pistas. Contaron para ello con la presencia del alcalde, Gonzalo Louzao; la delegada territorial de la Consellería de Presidencia, Blanca García-Señorans, y los organizadores Thor López, Álvaro Sánchez y Carlos Abal. En su intervención Louzao se mostró confiado en que estas pistas serán un «motor económico» para A Estrada, especialmente tras sumarse el módulo multideporte. Thor López por su parte destacó la importancia de poder contar con un complejo así en el centro de Galicia.

Estas Games Series llegan a A Estrada después de celebrar cuatro pruebas previas, una en cada provincia, de donde salieron los 50 clasificados para las finales del próximo domingo. La competición arranca de 9.00 a 10.00 horas con estas finales. Una vez terminadas empezarán las pruebas para el resto de inscritos. Estas carreras «híbridas» son una mezcla de Hyrox y carreras de obstáculos. Los participantes darán diez vueltas a la pista y entre una y otra tendrán que hacer diferentes pruebas de fuerza y resistencia en la zona central.