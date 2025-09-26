Las comarcas rebasan las 3.000 plazas de alojamiento, un tercio en pisos turísticos

Los turistas que hagan un alto en el camino en las comarcas para pernoctar disponen de algo más de 3.000 plazas de alojamiento en los distintos modelos de establecimientos. La evolución del mercado de pisos y casas con licencia de alojamiento no para de crecer y en la actualidad un tercio de las exactamente 3.008 camas disponibles en la zona corresponde a este segmento del mercado.

Los datos oficiales de la administración autonómica identifican en sus registros hoteles, pensiones, albergues, apartamentos, casas rurales, y viviendas turísticas o de uso turístico. Si sumamos las plazas de todos estos establecimientos, Silleda se mantiene como el concello de las comarcas con más camas, con 872. Por detrás están A Estrada (782), Lalín (705), Vila de Cruces (317), Forcarei (194), Rodeiro (76) y Agolada (62) una vez que en Dozón no constan establecimientos autorizados para la pernocta.

En la categoría de hoteles existen 13, que cuentan con un total de 686 camas, de las que 285 están en Lalín, otras 260 en Silleda, 81 en Vila de Cruces, 42 en A Estrada y 18 en Forcarei. La capital dezana, con cinco, y Silleda, con cuatro, son los concellos con más negocios con licencia de hotel. Otras 467 camas se distribuyen en las 32 pensiones, con el siguiente reparto municipal: Lalín (8), Silleda (10), Vila de Cruces (3), A Estrada (6) y Forcarei (3). En este caso la mayor oferta es bastante pareja entre la capital dezana y Trasdeza, con 122 y 132 plazas en cada caso.

El turismo rural, que vivió su eclosión en la década de los años 90 del siglo pasado, pierde fuelle en una zona en el que precisamente su territorio es uno de los atractivos turísticos. En la actualidad mantienen sus puertas abiertas un total de 40 casas rurales, pero por el peso que aporta a este sector el municipio estradense, donde operan según los datos de Turismo de Galicia hasta 17 inmuebles. Estas casi una veintena de casas disponen de 205 camas. Lalín, un municipio con una extensión ligeramente superior a A Estrada y con una estructura poblacional o de servicios semejante, solo cuenta con tres alojamientos rurales que suman 36 plazas. En Silleda hay seis, con capacidad para 66 personas, idéntico número que en Vila de Cruces, con 65 camas. También seis casas rurales funcionan en Forcarei, con una capacidad máxima para 58 individuos, mientras que las dos existentes en Agolada cuentan con 31 camas. En Rodeiro y Dozón, en consecuencia, el turista no tiene opción de alojarse en un establecimiento autorizado como casa rural.

De 45 a 155 pisos y viviendas de uso turístico en un lustro

La regulación del mercado en Galicia impulsó el desarrollo de inmuebles particulares autorizados como alojamiento. Por un lado están las denominadas viviendas de uso turístico, que requieren un proceso de licencia más sencillo ante la administración y pueden alquilarse hasta por 30 días consecutivos. Las viviendas turísticas, con mayores exigencias técnicas y de infraestructura pueden ser alquiladas hasta por 90 días.

Hace cinco años constaban en la zona 45 inmuebles, con 344 plazas, mientras que los datos del presente curso identifican 155 pisos o casas turísticas con capacidad para 1.080 personas. A Estrada, con 52, es el que más tiene, seguido de Lalín (36), Silleda (34), Vila de Cruces (12), Forcarei (11), Rodeiro (6) y Agolada (4). El número de camas es el siguiente: Lalín (208), Silleda (182), Vila de Cruces (117), Rodeiro (39), Agolada (31), A Estrada (416) y 87 en Forcarei. La capital de Tabeirós lidera con claridad la oferta de plazas de alojamiento en este grupo del mercado turístico.