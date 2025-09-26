El club de lectura se prepara para la próxima obra, ‘Plata Quemada’
Ayer se reunieron a las 20:00 horas en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, como cada último jueves del mes, el club de lectura de Lalín, para discutir la obra del mes, Granito de Álex Alonso. La novela llamó mucho la atención por su estilo directo y por la manera en que transmite la dureza y también la dignidad de la vida en el rural.
En la reunión también se ultimaron los detalles de la excursión que realizará el grupo este sábado, en la que harán una visita guiada por la mañana al Pazo de Baión y finalmente, a petición de los participantes, un recorrido comentado por el Museo de Pontevedra.
El próximo libro a comentar será Plata Quemada, de Ricardo Pigla, una novela inspirada en hechos reales, el asalto a un banco en Buenos Aires en 1965 y la posterior persecución policial.
