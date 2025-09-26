Clausura de un taller laboral de Agolada, Rodeiro y Dozón

El taller dual de empleo Terras de Camba I, promovido por el Concello de Rodeiro junto a los de Agolada y Dozón, fue clausurado ayer en un acto celebrado en el Centro Cultural de la localidad de Camba. La actividad , financiada por la Xunta, formó durante nueve meses a una veintena de alumnos en las modalidades de albañilería y forestal.