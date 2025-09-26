El CIM de Lalín organiza un curso de defensa personal para mujeres el día 11

El Centro de Información á Muller (CIM), de Lalín dependiente de la concejalía a cargo de Carmen Canda Larroy, coordina un curso de defensa personal femenina, a través de la Dirección Xeral da Loita contra la Violencia de Xénero, en el marco de colaboración firmado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la conformación de una Red de Entidades locales contra la violencia de género, en la que está incluida el ayuntamiento.

El curso se va a llevar a cabo el sábado 11 de octubre en las dependencias del Lalín Arena, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La inscripción es a través del CIM, de manera presencial o telefónica en el número 986787060. Está impartido por monitores especialistas en defensa personal y consiste en un taller de entrenamiento físico y psíquico para dotar las mujeres de herramientas suficientes para sentirse seguras en una situación de riesgo en todos los ámbitos de su vida. El curso consta de parte teórica y práctica, que se darán en conjunto de manera que la formación sea dinámica. Se tratarán conceptos psicológicos, tanto de la víctima como del agresor, así como aspectos del código penal. Solo se precisa una condición física normal y está dirigido a mujeres adultas.