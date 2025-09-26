Cachafeiro supervisa obras en carreteras de Rodeiro
REDACCIÓN
Rodeiro
La diputada provincial de Infraestruturas Públicas e Mobilidade, Belén Cachafeiro, supervisó en Rodeiro el estado de los trabajos de mejora de firme que está ejecutando la Diputación de Pontevedra en las carreteras provinciales EP-6205 San Salvador- O Salto y EP-6202 Rodeiro-Oseira.
En estas actuaciones se invertirán cerca de 160.000 euros con cargo al acuerdo marco de mejoras en la red vial provincial.
