Cachafeiro supervisa obras en carreteras de Rodeiro

La diputada provincial de Infraestruturas Públicas e Mobilidade, Belén Cachafeiro, supervisó en Rodeiro el estado de los trabajos de mejora de firme que está ejecutando la Diputación de Pontevedra en las carreteras provinciales EP-6205 San Salvador- O Salto y EP-6202 Rodeiro-Oseira.

En estas actuaciones se invertirán cerca de 160.000 euros con cargo al acuerdo marco de mejoras en la red vial provincial.