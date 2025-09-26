El BNG demanda saneamientos, piscina, Parque Central o la reforma del viejo consistorio

La llegada de fondos provinciales ha sido aprovechada por el BNG de Silleda para recordar al grupo de gobierno su minoría numérica en el salón de plenos y volver a lanzar una oferta que no parece precisamente de mínimos. Los nacionalistas llaman al ejecutivo local a convocar a todas las fuerzas políticas «para debatir conjuntamente sobre la principales necesidades del concello en materia de infraestructuras». Asegura que su propuesta persigue «un acuerdo transversal para priorizar las inversiones más urgentes para los vecinos» y plantea incluso que esto se articule mediante un debate.

No obstante, la formación liderada por Erea Rey ya lanza las que serán sus propuestas. Así, solicita la ampliación de la red de abastecimiento de agua a nuevas parroquias, dando así cumplimiento al acuerdo de investidura, o continuar con el asfaltado de accesos a viviendas, tal y como ya solicitaron en ocasiones previas. Para el núcleo urbano los nacionalistas proponen financiar la compra de los terrenos para el futuro Parque Central de Silleda, la reforma de la antigua casa consistorial para convertirla en Casa da Cultura municipal, la reforma de las pistas de pádel de O Castro para contar con un recinto homologado para competiciones o la construcción de una piscina pública climatizada, condicionada a la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. Sobre esta última obra, Rey recuerda que su organización defiende la utilidad de contar con una piscina pública por las ventajas que ofrece a los ciudadanos en lo que se refiere al fomento de la actividad deportiva y de la salud, condicionado siempre a que se trate de un proyecto sostenible a nivel económico y medioambiental. «Si la piscina es viable, el gobierno tiene ahora fondos para hacerla», argumenta Rey, que al tiempo reclama que «se dé voz a la ciudadanía para que de verdad los vecinos puedan hacer aportaciones y enriquecer los proyectos, a diferencia de lo que se hizo hasta ahora». «Tendemos la mano para lleva a un acuerdo, el gobierno lleva años haciendo muchas propuestas que siempre caen en saco roto», alega, y cita como ejemplo el anuncio de la alcaldesa, Paula Fernández Pena, de avanzar en la compra de terrenos para el Gran Parque Central, cuando tomó posesión.

El partido de la oposición alude al anuncio de la Diputación Provincial sobre el nuevo plan de inversiones para el próximo año. En este sentido estima que a Silleda le corresponderían en torno a 2,2 millones de euros para inversiones, sumando los fondos de la línea 1 del Plan Máis Provincia de las anualidades de 2026 y 2027, además de los habilitados con cargo al Plan Provincia Extraordinaria del año que viene. A esta cuantía habría que añadir el dinero correspondiente del Plan de Infraestruturas Deportivas habilitado por el organismo provincial.

Estreno el fin de semana de la pista de patinaje en la Praza Juan Salgueiro

El skate park de la Plaza Juan Salgueiro de Silleda está finalizado una vez que la empresa adjudicataria ya instaló, después de finalizar la solera base de hormigón, los distintos módulos de la pista homologados con estructuras metálicas y superficies de rodadura de alta resistencia.Está compuesta por un módulo con barandilla de 0,90 x 2,44 x 2,95 metros, otro de 0,90 x 1,22 x 3,44 metros, dos módulos de 0,60 x 1,22 x 2,31 metros y dos unidades curvas de tubo de 0,40 metros de altura y 0,60 metros de diámetro, con una de ellas de 7 metros de longitud y otra de 3 metros. Además, en las mejoras del contrato se incluye un segundo módulo. Este espacio, del que ya pueden disfrutar a partir de este fin de semana los vecinos, también cuenta con iluminación propia. La inversión ascendió a 64.029 euros. El Concello habilitará una pista multideporte como preveía el proyecto original.