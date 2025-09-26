Berres convértese en berce da música popular
O Recuncho da Lingua organiza o próximo sábado 4 de outubro unha actividade sobre a Requinta da Ulla e o Obradoiro de Riobó, onde participarán referentes do ámbito musical e a investigación como son Gerardo Alvela e Rafael Carracedo.
Poucas cousas hai máis importantes que coñecer o que un ten e de onde procede. A Estrada, como xa é ben sabido, conta cun enorme e riquísimo patrimonio cultural, e nunca faltan iniciativas para dalo a coñecer ou poñelo en valor. A que onte presentaron Pilar Bernárdez, do Recuncho da Lingua, e o alcalde, Gonzalo Louzao, en compañía de Álex García, de Helvetia, vén afondar na tradición musical popular da zona da beira do río Ulla. Concretamente, a parroquia de Berres acollerá o próximo sábado, 4 de outubro, unha tarde cargada de actividades no seu campo da festa, onde a música será a grande protagonista.
Principalmente, contarase con dous eventos que artellarán a xornada. O primeiro, que arrancará ás 16.30 horas, será de carácter máis ben teórico e consistirá nunha charla sobre a requinta da Ulla, un instrumento característico da zona e que durante moito tempo foi obxecto de debate debido ás súas semellanzas coa emblemática gaita galega. A sesión virá dada por Gerardo Alvela, investigador da requinta e requinteiro.
Ligado a este instrumento, non podemos esquecer o nome de toda unha institución: o Obradoiro de Riobó. Este será o seguinte protagonista do encontro, e sobre el falará o músico e escritor Rafael Carracedo Crespo, autor do libro que, por certo, dá nome á actividade. Carracedo é madrileño de nacemento, pero con ascendencia de Sarandón e Ponteareas. No 2017 presentou un exhaustivo traballo, hoxe referente, sobre a música popular da zona do río Ulla. Concretamente, afondou no instrumento da requinta, típico de aquí, e no Obradoiro de Riobó. Ademais, documentou cantigas e composicións populares, transcribíndoas e publicándoas para que así teñan máis doado o seu acceso ao resto da sociedade.
Será el quen se encargue de realizar un percorrido pola música das beiras do Ulla ao seu paso pola Estrada e Vedra. Pero tamén de poñer o son ao encontro, xa que ás 19.00 horas terá lugar un concerto no que Carracedo estará acompañado doutros seis músicos e requinteiros, que porán en práctica o comentado durante as sesións teóricas.
Esta actividade nace, pois, dunha iniciativa de Pilar Bernárdez, veciña de Berres e impulsora do programa radiofónico O Recuncho da Lingua. Durante a presentación, que tivo lugar onte nas instalacións do Consistorio, a estradense explicou: «É moi importante que as novas xeracións coñezan e valoren o que temos aquí». «O Obradoiro de Riobó, por exemplo, é toda unha institución na tradición da música e do instrumento galego. Agora o legado de Joaquín Espiño remata por falta de relevo xeracional, pero temos que poñer en valor o seu traballo», insistiu.
Bernárdez aproveitou a súa intervención para agradecer tanto ao alcalde, Gonzalo Louzao, como a Álex García, patrocinador do evento, o seu apoio na materialización da iniciativa. «No momento no que os chamei, non tiven que esperar nin dous segundos para ter a súa axuda», dixo.
Do mesmo xeito, Louzao animou a todos os veciños a sumarse á convocatoria e lembrou que esta forma parte dun conxunto doutras cinco actividades enmarcadas dentro do Ano Cultural Avelina Valladares. Unha delas era o roteiro dramatizado por Vilancosta, adiado a causa do mal tempo, e que este ano contaba cun novo tramo: un desvío do Camiño Real do Sur recuperado hai pouco por Concello eveciñanza e que conecta co pazo dos Valladares.
